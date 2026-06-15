Ultimátum de Fenapes: pide entrevista con Orsi y reunión con Codicen; si no hay respuesta hará paro nacional

La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) solicitó una entrevista con el presidente Yamandú Orsi; y una reunión con el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), para solicitar un incremento del presupuesto educativo en esta Rendición de Cuentas, según supo El País.

Si esta semana no hay respuesta a los pedidos, que se resolvieron hacer este domingo en una reunión del Comité Ejecutivo del sindicato, se activará un paro de Fenapes a nivel nacional. Es decir, en todos los liceos públicos del país.

Fenapes tendrá conversaciones con los otros integrantes de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU), por lo que la posible paralización se podría extender a otros subsistemas, como Primaria o UTU, como presión para lograr más fondos para la educación.

El pedido de reunión con Orsi es para intentar lograr un aumento en la rendición que enviará el Poder Ejecutivo antes del 30 de junio al Parlamento. El País informó días atrás que desde Presidencia no prevén cambios en las prioridades fijadas que anunció el ministro de Economía, Gabriel Oddone, entre las que no se incluyó la educación.

En tanto, la reunión con Codicen es para que el ente autónomo pida al Parlamento el aumento solicitado por los subsistemas, y no una cifra menor. El presidente de ANEP, Pablo Caggiani, dijo a El País días atrás que “se va con pedido de incremento presupuestal”, pero hay un debate sobre la magnitud del incremento.

Los subsistemas educativos elevaron una solicitud de aumento de $ 6.076 millones, pero en la pasada sesión de Codicen hubo un planteo desde el oficialismo de pedir unos $ 2.500 millones extra, es decir, menos de la mitad. Esto derivó en un análisis de los consejeros docentes sobre si votarán, o no, dicho incremento.

“¡Quebremos el cero!” es la consigna con la que Fenapes insiste desde hace días en sus redes sociales, con la mira en lograr una suba del presupuesto para llegar, finalmente, al 6% del PIB en educación y 1% en investigación, o “6+1”, una meta que hoy no parece viable.

De no aumentar el presupuesto educativo, las proyecciones prevén que no solo no crezca, sino que incluso caiga en este período. En un gobierno que también izó la bandera del “6+1” en la última campaña electoral, incluyendo este punto entre sus bases programáticas.

El ultimátum de Fenapes se conoce en medio de una batería de paros zonales que activó el sindicato de docentes liceales ADES Montevideo, durante casi toda esta semana. Este lunes, hubo paro de 24 horas en 25 liceos capitalinos del Zonal Prado y Zonal Oeste, con la ocupación de los liceos 36 (IBO) y 72.

Este martes habrá paro de 24 horas en los liceos comprendidos en la denominada zonal 103, Este y Noreste. Los centros involucrados aquí son los N° 10, 15, 20, 30, 31, 33 y 42,19, 25, 45, 52, 49, 58, 76, 77, 13, 37, 39, 41, 48, 67, 64, 65, 67, 69 y 73. Este último centro, a su vez, también será ocupado.

Los paros de 24 horas continuarán este miércoles en los liceos de los zonales Norte y Centro, y aquellos dentro de los Programas Educativos Especiales (PEE). Así como también se ocuparán los liceos 1 y 74.

En los zonales Norte y Centro se encuentran los liceos 9, 23, 40, 44, 60, 62, 74, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 17, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 55 y 68. En cuanto a los PEE, las instituciones involucradas son las de Áreas Pedagógicas, Centros Educativos de y Capacitación, Arte y Producción (Cepac) y Educación en Contextos de Encierro (ECE).

Este jueves, en tanto, habrá un paro de 24 horas en todos los liceos de Montevideo. Ese día también se ocupará un liceo, a definir, donde se llevará adelante una asamblea de ADES Montevideo donde se resolverán los pasos a seguir.

Verónica Méndez, presidenta de ADES Montevideo, resaltó días atrás que el cúmulo de paros en centros capitalinos esta semana es para “presionar” al gobierno que “está anunciando gasto cero para la educación”.

Esto en referencia a que no se está planteando un incremento, sino reasignaciones. Esto es visto como algo “bastante injusto”, ya que significaría “desvestir un santo para vestir otro”, agregó Méndez.

Los pedidos de los sindicatos no son por salarios docentes, ya que el año pasado se firmó un convenio por dos años. Lo que reclaman son mejoras en la infraestructura de los centros, así como sumar horas de apoyo, tutoría y de acompañamiento pedagógico, en un contexto con liceos que tienen grupos sobrepoblados, con hasta 40 estudiantes por grupo.