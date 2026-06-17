Caso Penadés: archivaron definitivamente la denuncia penal contra la exfiscal del caso, Alicia Ghione

El fiscal Enrique Rodríguez analizó la investigación que había llevado adelante su colega Gilberto Rodríguez sobre Alicia Ghione, quien encabezó el caso Penadés, y mantuvo su resolución: archivó la investigación. Este segundo dictamen es definitivo, no puede ser revisado.

Gilberto Rodríguez había investigado la denuncia presentada por los abogados de Gustavo Penadés, Laura Robatto y Homero Guerrero, y las subsiguientes ampliaciones. Una vez el fiscal decidió archivarla, los defensores pidieron a la Justicia que otro fiscal reexamine el caso. La jueza suplente Gabriela Azpiroz entendió que habían aspectos que podían ser revisados y por ende ordenó el reexamen. El caso fue asignado a Rodríguez quien, antes de que venciera el plazo para expedirse, confirmó la decisión inicial de su colega.

La investigación contra Ghione abarcaba varias denuncias de irregularidades. La jueza Azpiroz, al analizar el pedido de la defensa, dio por zanjadas todas salvo dos. Argumentó en ese entonces que en esos casos podría profundizarse más en la indagatoria antes de tomar una decisión final.

El primer punto que mencionó la jueza es la denuncia que refiere a que Ghione, conociendo que Jonathan Mastropierro tenía imágenes explícitas de pornografía infantil en su teléfono celular, omitió denunciarlo pese a que estaba obligada legalmente a hacerlo. Esto fue reportado por las defensas de Penadés y Sebastián Mauvezín, que lograron acceder al contenido de ese celular varios meses después que la Fiscalía. La conclusión de la Fiscalía de Rodríguez fue que no se puede demostrar que Ghione efectivamente las hubiera visto y que, incluso, los testigos dijeron que ella no se encargaba de revisar los celulares.

El segundo punto que abarcó la jueza fue el reporte que hizo la actual fiscal del caso Penadés, Isabel Ithurralde. Ella informó que Federico Rodríguez, un policía condenado por la "trama" para "salvar a Penadés", le había "devuelto" dos "discos duros" que en su momento le había proporcionado Ghione. En esos discos, aseguró, estaba el contenido de varios celulares. En este caso el punto clave es si Ghione —que reconoció haberle dado el material— le ofreció elementos que él ya tenía o podría haber tenido en su poder por haber sido parte integrante de la causa (los imputados pueden acceder a esas carpetas y él tuvo esa calidad) o si vulneró la reserva de material que no es de acceso público.