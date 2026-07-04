Nuevo paro en el puerto: TCP denuncia que el planteo del sindicato "reviste una extrema gravedad"

El sindicato de trabajadores de Terminal Cuenca del Plata, la terminal especializada de contenedores cuya propiedad mayoritaria corresponde a Katoen Natie, resolvió paralizar las actividades desde el mediodía de este sábado en el marco de la extendida discusión por un nuevo convenio colectivo.

Fuentes del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) señalaron a El País que el paro es únicamente en TCP y no afecta a otras terminales portuarias. En principio la paralización se extiende hasta las 23:00, aunque no hay una definición concreta al respecto.

TCP emitió un comunicado en el que informó a la opinión pública acerca del paro. "El sindicato continúa planteando como condición previa para sentarse a negociar que la empresa abone a todos los trabajadores un bono adicional al salario de $50.000 líquidos mensuales mientras se desarrolle la negociación o, alternativamente, que otorgue 25 jornales asegurados a todo el personal, exista o no trabajo disponible", apuntó la empresa.

"TCP considera que este planteo reviste una extrema gravedad, en tanto condiciona el inicio del diálogo a exigencias económicas ajenas al normal desarrollo de una negociación colectiva", añade el comunicado, que sentencia: "La empresa no puede aceptar una posición de esta naturaleza, por resultar inviable, improcedente y contraria a un proceso de negociación responsable y de buena fe".

Terminal Cuenca del Plata mientras transcurre un paro del sindicato este sábado 4 de julio de 2026. Foto: Leonardo Mainé/El País

El último convenio, que venció en octubre de 2025 y se prorrogó hasta mayo de este año, estipulaba distintos umbrales de jornales asegurados para la plantilla en función de parámetros como la antigüedad y las horas trabajadas el año anterior. De acuerdo a lo informado por la empresa, el mínimo asegurado era de 13 jornales y el máximo de 26, con franjas intermedias de 16 y 20 jornales. En promedio, de acuerdo a la compañía, la mitad de los trabajadores tiene 20 o más jornales asegurados, con un promedio de $60.000 mensuales.

Mientras transcurre la negociación en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el sindicato exige que se les otorgue un bono de $50.000 líquidos al mes a todos los trabajadores o que se les garantice un piso de 25 jornales.

Los trabajadores habían emitido un comunicado la semana pasada en referencia al conflicto que se desarrolla en el puerto de Montevideo. "La situación actual de incertidumbre es responsabilidad exclusiva de la empresa. Fue a su expreso pedido que se incluyó una cláusula de extinción del convenio al llegar a su vencimiento. De haberse optado por la ultractividad (la prórroga automática del convenio anterior), el escenario actual en la Terminal sería completamente diferente", dijo el sindicato en referencia a las negociaciones por convenio colectivo.