Rechazo al acuerdo con el Mercosur tendría "consecuencias enormes" para Europa, según Lubetkin

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, aseguró este miércoles que el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur "es un cambio cualitativo para todos" y por parte del bloque sudamericano está cerrado. Sin embargo, apuntó que si finalmente la Unión Europea no ratifica el acuerdo, habrá "consecuencias enormes".

"Para Europa las consecuencias serían enormes, porque nosotros continuaremos con otros países", disparó el canciller en entrevista con el programa 12 Minutes With del canal Euronews.

Consultado por si entre esos países está China, el ministro respondió contundente: "Por supuesto. China es la contraparte más importante de la mayoría de países de la región". Además, agregó que para Uruguay, comercialmente, China ha sido la primera contraparte durante los últimos 14 años. "Cuando hablamos de inversión, es Europa. Y servicios: Estados Unidos".

"En los seis meses que presidiremos el Mercosur intentaremos cerrar el acuerdo con Canadá, con Emiratos, con India. Nadie espera a nadie. Asumo que nuestros amigos europeos van a entender eso y vamos a seguir adelante, porque no hay otra alternativa", remarcó.

Ante la pregunta de si Uruguay estaría dispuesto a avanzar en acuerdos con la Unión Europea por fuera del Mercosur, el ministro se centró en la fuerza del bloque: "Vamos a buscar otros mercados. No podemos esperar. Y hay países clave que quieren firmar acuerdos con nosotros. Somos una potencia real, representamos más de 400 millones de personas".

La relación de Uruguay con Estados Unidos y China

Consultado por si a Uruguay le preocupa la voluntad de "más influencia" que está expresando el gobierno de Donald Trump en la región, Lubetkin dijo que Uruguay tiene "una buena relación con Estados Unidos". "Representa un poder real, pero nosotros desarrollamos nuestra capacidad. Tenemos un acuerdo con los países del transpacífico, que representan el 25% del comercio mundial", detalló.

Yamandú Orsi y Xi Jinping en una reunión en China. Foto: Presidencia

En tanto, el canciller aseguró que no es un problema tener buen vínculo con Estados Unidos y también con China: "No trabajamos en contra de nadie. No trabajamos con China en contra de Estados Unidos. Trabajamos con China, con Estados Unidos y con la Unión Europea".

Finalmente, aseguró que más allá de la ideología política de cada partido en Sudamérica, hay una gran voluntad de profundizar lazos. "Todos estamos pensando en profundizar nuestras relaciones porque cada uno necesita al otro. Y eso va más allá de la derecha o la izquierda", sentenció.