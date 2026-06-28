El hidrógeno verde es “prioridad” para la Unión Europea, que busca socios en Latinoamérica

Mientras en Uruguay es inminente un acuerdo entre el Estado y la empresa HIF Global para seguir avanzando en el proyecto de producción de hidrógeno verde en Paysandú, desde Europa se observa con avidez la generación de combustibles a partir del hidrógeno y las ventajas de una alianza con los países de América Latina para el energético que han definido como “el sucesor del gas natural”.

En un reciente viaje a Bruselas para participar de una apretada agenda vinculada con la energía (proyecto EU Climate Dialogues 2), El País pudo comprobar cómo el hidrógeno verde ha escalado entre las preferencias en la Unión Europea (UE), aunque también a un ritmo de concreción de mayor cautela que la mostrada cinco años atrás, cuando parecía que ese mercado se desarrollaría casi en forma inmediata.

Más despacio

A principios de la década, la UE había ubicado al hidrógeno verde como su principal objetivo y augurando un rápido desarrollo que permitiría avanzar en la descarbonización. Sin embargo, la coyuntura energética y el reconocimiento a un proceso “demasiado acelerado”, llevaron a bajar el ritmo.

La alta exposición buscada y alcanzada en torno al hidrógeno dio paso al temor de la frustración si las expectativas no se materializaban como era esperado. “Hoy los proyectos no se bajaron pero somos más cautos, pensemos de aquí a 10, 20 años”, sostuvo un experto europeo.

Una presentación elaborada por técnicos de UE Ener (el departamento de la Comisión Europea responsable de la política energética), da cuenta de que se aguarda un crecimiento significativo de la demanda por hidrógeno verde “hacia 2050”.

El escenario proyectado es un fuerte impulso a ese energético en sectores que no pueden ser electrificados, como el transporte a larga distancia –terrestre, marítimo o aéreo- y algunas industrias pesadas.

Aseguran que el hidrógeno, “será el sustituto del gas natural en un futuro no demasiado lejano”. Y no solo como combustibles, sino también en la producción de fertilizantes y acero verde, por ejemplo.

Obstáculos a sortear

Los principales problemas que convocaron a la cautela y “bajar algunos cambios” fueron los aspectos regulatorios, los precios, el financiamiento y las dudas acerca de una demanda firme.

Los voceros de la UE coinciden en que en la actualidad, hay tres desafíos pendientes. En primer lugar, la situación regulatoria y de estándar. Lo segundo, es la certidumbre de las inversiones. Y la tercera, y la más relevante, es lograr cerrar la brecha entre oferta y la demanda.

Justamente el nivel de demanda es la duda que aún no está completamente resuelta. Los costos de producción siguen siendo altos como para tentar fácilmente a los compradores.

En esa línea,una herramienta denominada “Mecanismo de hidrógeno de la UE” procura poner en contacto a compradores y vendedores y permite a los participantes en el mercado compartir información y encontrar posibles socios comerciales.

La primera convocatoria para manifestar interés se lanzó en noviembre y se cerró en marzo. Los resultados superaron las expectativas, con 265 proyectos para suministro y 45 proyectos de compra.

En la actualidad, hay varias experiencias dando los primeros pasos con hidrógeno en países como Dinamarca, Noruega, Portugal, España, Italia y Francia; en algunos casos, orientadas a la producción de fertilizantes; en otros al transporte carretero, pero en una primera etapa apostando a un mix con combustible diésel para que cierre la ecuación de costos, como ocurre en una planta ubicada en Amberes, Bélgica, visitada en este tour.

Hidrógeno verde

El está instalado en la agenda y en un lugar destacado; pero el desarrollo fuerte deberá esperar unos años.

La mirada hacia América Latina

En Europa, asumen que llegado el momento de expansión del uso de hidrógeno verde, hay que poner el ojo en socios confiables. “No lo vamos a producir todo nosotros”, sostienen. Y en esa línea trabajan: identificación de proyectos, certificación, cooperación y financiación, así como en desarrollar la forma de importarlo hacia territorio europeo.

“En un mundo donde las tensiones geopolíticas están aumentando, creemos que es muy importante acercarnos a socios en los que podemos confiar”, dicen en Bruselas. Ofrecen, según remarcan los voceros, “un modelo basado en reglas, diferente a lo que pueden ofrecer Estados Unidos o China”.

El socio confiable donde Europa ha puesto los ojos es América Latina y una de las herramientas es la estrategia Global Gateway. Entre los 1400 millones de euros que la UE prevé movilizar para iniciativas vinculadas a infraestructura, energía, digitalización y transición ecológica, con foco en fortalecer capacidades productivas y acelerar la adopción de tecnologías limpias, Bruselas identifica oportunidades concretas para el desarrollo de energías renovables, hidrógeno verde y nuevas cadenas de valor asociadas a la transición energética.

En ese marco, la UE ha identificado una lista de 65 proyectos a apoyar en Latinoamérica. En algunos de ellos, la participación de los organismos europeos se da a través de la estructuración y financiamiento de los proyectos; en otros, asesoría en materia regulatoria y hasta formación de recursos humanos.

Los oficiales de EuroClima, otra oficina de la UE, destacaron la existencia de proyectos identificados para el desarrollo de la producción de hidrógeno verde en Brasil, Chile, Paraguay. El punto clave es: proyectos que tengan definida la posibilidad de producir y una demanda identificada segura, destacan.

En el caso de Uruguay, al momento existe una línea de cooperación desde Euro Clima, que apunta esencialmente a apoyar la adecuación y ampliación del marco normativo, así como formar al capital humano necesario para el desarrollo de la producción en el país. Pero no descartan una participación más activa, en el caso de proyectos que identifiquen como “maduros”.