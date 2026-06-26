Las razones detrás de los US$ 7.500 millones de inversión española en Uruguay y los desafíos pendientes

El Mundial enfrenta hoy a la Celeste con la Roja. Pero, en la cancha de los negocios, España es un férreo aliado de Uruguay: concentra más de 100 empresas y cerca de US$ 7.500 millones de inversión en nuestro país, lo que lo convierte en el principal inversor extranjero en el territorio nacional.

Los datos, aportados por la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación de Uruguay (Camacoes), provienen del Banco Central del Uruguay (BCU) y fueron publicados por Uruguay XXI en su informe sobre la Unión Europea en enero. Allí se revela que España aporta un 17% de la inversión extranjera directa recibida por Uruguay.

Alberto Charro, presidente de la Camacoes, explicó que la presencia de empresas españolas es diversa en sectores, abarcando desde servicios financieros y energía a infraestructura, tecnología y agroindustria. «Algunas utilizan a Uruguay como plataforma regional para operar en el Cono Sur», dijo.

Charro explicó que la corriente de inversión española tiene tres etapas. La primera, entre los años 70, 80 y 90, de la mano de Santander (1979), Cementos Molins (1991), Indra, Prosegur y Espina Obras Hidráulicas (1995). La segunda se produjo en la década de 2000 con BBVA, Telefónica y Viscofan. La última se inició en 2017 con proyectos de infraestructura e inversiones que superan individualmente los € 100 millones.

Para el ejecutivo, este fenómeno responde a que Uruguay ha hecho de la estabilidad y atracción de inversiones «una política de Estado, no de gobierno», y a un «efecto red». «Los inversores internacionales no toman decisiones de largo plazo mirando quién está en el gobierno hoy, sino si el marco institucional seguirá igual dentro de 15 años. Y segundo, las empresas españolas no llegan solo por un análisis comparativo de mercados, sino porque alguien de confianza -socio, proveedor, directivo de otra compañía- les dijo que aquí se trabaja bien, que el entorno es predecible y que la relación con las autoridades es fluida. Ese boca a boca es uno de los motores más poderosos de atracción de inversión», enfatizó.

Alberto Charro. Presidente de la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación de Uruguay (Camacoes) Foto: Gentileza Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación de Uruguay

Sin embargo, además de continuar impulsando inversiones españolas a nivel local, Charro planteó los desafíos que tiene el país para acelerar este proceso. Por ejemplo, propuso que Uruguay «llame la atención con agresividad comercial, pública y privada», y envíe mensajes «claros». A modo de ejemplo, señaló: «Si decimos que somos fiscalmente amigables, el relato tiene que ser claro hasta el final. Si queremos atraer hidrógeno verde o centros de datos, el mensaje sobre potencia firme disponible o el precio del megavatio tiene que estar definido de antemano. Si queremos ser hub regional no basta con ser fiscalmente atractivos; moverse por las Américas desde Montevideo no puede ser más complicado que desde Madrid. Se ha avanzado, pero faltan pasos».

A su entender, el desafío de fondo ya no es demostrar estabilidad, porque los países vecinos «también hacen los deberes», sino mejorar la «experiencia cliente» al inversor extranjero, ser más rápidos y empáticos, acelerar el crecimiento, mejorar la competitividad y aprovechar oportunidades como el Acuerdo UE-Mercosur.

Visión empresarial

Prosegur llegó a Uruguay en 1997 con Prosegur Alarmas. Desde entonces, la empresa ha crecido con servicios y productos porque Uruguay «resalta por su estabilidad política, seguridad jurídica y reglas de juego claras, que lo posicionan como uno de los entornos más destacados de la región para inversiones de largo plazo», aseguró Martín Matos, Director Cash Latam de Prosegur.

Indra Group, que se instaló hace más de 30 años, tiene más de 100 profesionales en diferentes proyectos locales. Además, desde Uruguay da soporte a proyectos en el exterior. Andrés Burghi, director de la firma para el Cono Sur, comentó que la inversión más reciente es la instalación del In-Service Support Center (ISSC), un centro para el diagnóstico y mantenimiento que, además del acondicionamiento edilicio, incorporó instrumental de última tecnología.

Más de US$ 1.000 millones es lo que lleva invertido Santander en Uruguay desde su arribo, informó Juan Sondon, controller financiero del banco. Y no será lo último. El grupo desembolsará entre US$ 12 millones y US$ 13 millones anuales en el marco de un plan a tres años de US$ 50 millones destinado a innovación y la digitalización.

También BBVA mantiene una estrategia de inversión continua tras más de 20 años en el país. «Las principales líneas están vinculadas a transformación digital, mejora de experiencia de clientes, desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas, ciberseguridad y fortalecimiento de modelos de atención», señalaron desde el banco.

La aseguradora Mapfre, que arribó al país en 1995, ha realizado inversiones sostenidas por unos US$ 70 millones, y según Gonzalo Harari, director de control, seguirán apostando a la mejora de la experiencia de cliente y de la propuesta de valor, a la innovación en productos y servicios, y a modernizar la operación mediante tecnología y revisión de procesos.

También en 1995 desembarcó Espina Obras Hidráulicas, que tiene instalaciones en un terreno de 4.500 metros cuadrados y más de 100 equipos y maquinaria. Según Gabriel Viñales, su gerente general, la compañía planea ampliar la inversión en US$ 2 millones. «Adquirimos un predio en Melilla para construir un centro logístico y esperamos tenerlo operativo en los próximos meses», adelantó.

Una de las más recientes en llegar es DISA, la red de estaciones de servicio que arribó en 2021 y no dejado de crecer e invertir. Su plan es alcanzar los 100 puntos de venta a fin de año, mejorar la infraestructura de su red con nuevas tiendas DISA Shop y acompañar «la transición energética del país instalando cargadores eléctricos», explicó su CEO, Laura Pérez.

Prosegur Uruguay Como reto a nivel país, desde Prosegur destacaron el tamaño del mercado, lo que obliga a «pensar en estrategias regionales desde el inicio». La empresa también alertó por la estructura de costos elevada frente a países vecinos, los tiempos administrativos y la «oferta limitada de talento especializado en algunos sectores», alertó Martín Matos, Director Cash Latam de Prosegur.

BBVA Uruguay Desde BBVA consideran como principales aspectos para atraer nuevos proyectos de inversión, trabajar en la mejora continua de la productividad, el desarrollo del talento, la incorporación de innovación, la profundización de la transformación digital así como una mayor inserción internacional.



Mapfre Uruguay La escala del mercado y la escasez de ciertos perfiles técnicos son escollos, según Gonzalo Harari, director de control de Mapfre. También alertó por los costos operativos, la dificultad de alcanzar altos niveles de eficiencia y productividad, y la alta carga fiscal, administrativa y regulatoria.



Santander Uruguay. Fachada de la casa central de Banco Santander, edificio ubicado en Av. 18 de Julio esq. Julio Herrera y Obes, en el barrio Centro de Montevideo, ND 20230426, foto Francisco Flores - Archivo El Pais Francisco Flores/Archivo El Pais Juan Sondon, controller financiero de Santander Uruguay, explicó que el país debe sostener y profundizar fortalezas como su estabilidad macroeconómica y solidez institucional, además de «continuar avanzando en competitividad para seguir atrayendo inversión extranjera en el futuro».



DISA Uruguay. Laura Pérez, CEO de DISA Uruguay, identificó el tamaño del mercado y las regulaciones como limitantes del desarrollo empresarial que obligan a idear estrategias regionales. «Además, los costos logísticos y de transporte, así como la competencia regional, plantean desafíos de diferenciación e innovación», apuntó.

Espina Uruguay Para Gabriel Viñales, de Espina, las posibilidades de captar mayores inversiones extranjeras en Uruguay pasan por abaratar los costos del país para mejorar la competencia, disminuir burocracias innecesarias y «flexibilizar la rigidez de las normativas laborales».