¿Crisis cervecera? FNC cierra un mes planta de Minas y evalúa su operación en Uruguay; incertidumbre por AmBev en Paysandú

Lo que parecía el cierre temporal de la planta industrial de Cervecería y Maltería Paysandú (Cympay) del grupo multinacional AmBev, comenzó a escalar a una crisis en la industria cervecera uruguaya. En especial en Minas (Lavalleja), donde Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC, también del grupo AmBev) anunció la detención de sus operaciones por un mes a partir del 1° de julio, según explicaron fuentes que conocen la situación de la empresa a El País. La medida alcanza a 59 trabajadores. Pero además, FNC se encuentra en una “revisión de todas sus operaciones” en Uruguay con todas las posibilidades sobre la mesa, dijeron las fuentes.

Acá “hay algo más, FNC no está siendo del todo sincera”, señaló a El País el presidente del Sindicato de Pilsen –uno de los que conforman la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB)– Bruno Pastorino y agregó que la asamblea general de trabajadores de Minas decidió paralizar las actividades durante hoy y mañana a la espera de ser convocados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

La planta de Minas se encuentra sin actividades con motivo de la parada habitual de mantenimiento que realiza la empresa todos los años, pero ahora se espera que los trabajadores no retomen sus tareas. En cuanto a la planta de FNC en Montevideo, se espera una parada de mantenimiento para julio, aunque no está previsto un cierre temporal ni envíos a seguro de paro.

Fuentes que conocen la situación de la empresa dijeron a El País que FNC mantuvo reuniones con los ministerios de Industria, Energía y Minería (MIEM); de Economía y Finanzas (MEF) y el MTSS, cuyas autoridades estarían dispuestas a establecer mesas de diálogo tripartitas para discutir el futuro de la compañía.

La directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, dijo ayer a El País que la cartera estaba en conocimiento de la situación que atravesaba la empresa aunque señaló que no se mantuvieron reuniones en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra).

Motivos

Fundada en 1866, FNC es la principal compañía cervecera y distribuidora de bebidas de Uruguay con un 70% de participación. Produce y comercializa marcas icónicas como Pilsen, Patricia, Patagonia, Corona y Stella Artois en sus dos plantas ubicadas en los departamentos de Montevideo y Minas.

Mientras el gobierno discute los principales lineamientos del proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, la industria cervecera enfrenta importantes desafíos en comparación con la región. Además del elevado costo de producción en Uruguay y la alta carga tributaria, FNC siente los efectos de la importación de cervezas brasileñas que ganan cada vez más protagonismo en las góndolas de supermercados. A esto se le suma, además, condiciones más favorables en la cadena logística para observar con mayor conveniencia la alternativa de importación.

Cierre de fabrica de FNC en Minas en 2024. Foto: Ricardo Figueredo

Estos son los grandes motivos que llevan a que FNC decida cerrar de manera temporal su planta en Minas, pero la falta de competitividad acecha a la empresa desde hace años. En junio de 2024 FNC había anunciado el cierre definitivo de su planta en Minas pero luego de la intervención del gobierno y negociaciones con la FOEB, aquellos 150 trabajadores a quienes afectaría esa medida se redujeron a 59 y la planta retomó sus operaciones en agosto de ese año.

Algunas resoluciones que acordaron las partes durante ese episodio fueron: la reubicación de personal en Montevideo, jubilaciones anticipadas y comprimir la semana laboral. Como resultado, el embotellado de cerveza se trasladó en su totalidad a Montevideo, mientras que la planta de Minas quedó a cargo de la producción de latas.

Sindicato

“La empresa aumentó la ganancia por mejora de la productividad. Hoy quiere seguir aumentando las ganancias planteando el seguro de paro a los compañeros de Planta Minas y “reevaluar” el negocio”, indicó el sindicato de Pilsen en un comunicado en referencia a aquel intento de cierre que quedó sin efecto.

El presidente del sindicato de Pilsen explicó que el conflicto desatado en 2024 hizo perder credibilidad de los trabajadores hacia la empresa. Pastorino recordó que luego de aquel episodio, las partes firmaron una cláusula de estabilidad y lamentó que dos años más tarde no se cumpla. Por este motivo, explicó que el sindicato “se niega” a mantener encuentros bipartitos ya que “no confían” en la información brindada por FNC.

El dirigente sindical aseguró que los problemas de competitividad de la empresa son conocidos, pero que “escapan” a la situación de los trabajadores, “No nos están diciendo la verdad o usando para beneficio (propio) con el gobierno”, dijo en referencia a una posible intención de la empresa de discutir la problemática de la competitividad con las autoridades.

Pastorino resaltó la preocupación que se despierta entre los trabajadores debido a que no existe una fecha de reintegro de las actividades aún. Según señaló, la empresa se comprometió a evaluar la viabilidad del negocio durante el mes que dure el cierre.

“Mantenemos la postura de ambas plantas abiertas por lo que significa para el departamento de Lavalleja y su entorno, ya que dejarían de volcarse a la economía local cerca de US$ 1 millón al año solo por la pérdida del empleo directo”, dijo el gremio en el comunicado.

Ambev

En febrero de este año, AmBev recurrió al cierre temporal de su planta en Paysandú AmBev-Cimpay (la exNorteña) que en principio estaba prevista para abril y mayo pero se extendió hasta el 31 de julio. De un total de 110 trabajadores (entre obreros y administrativos) enviados a seguro de paro, 60 personas pertenecen al sector obrero, y ahora 15 de ellos recibieron una extensión del beneficio hasta setiembre y a los 45 restantes se les vencerá el beneficio el próximo 1° de agosto.

Planta de AmBev en Paysandú. Foto: Pedro Dutour

“La incertidumbre todavía está sobre la mesa. No hay luz en el tunel”, dijo a El País el presidente del Sindicato de Obreros y Empleados de Norteña (SOEN), Eduardo Alza. y agregó que el martes, los trabajadores realizaron un paro de 24 horas y se movilizaron en el MTSS durante una reunión tripartita en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra). El gobierno, el gremio y la directora de Ambev en Uruguay se reunirán en un nuevo encuentro tripartito hoy.

Según informó Alza, representantes de la empresa acudieron a las reuniones tripartitas sin información del estado de situación del cierre temporal. El dirigente sostuvo que el gobierno no brindó mayores certezas, aunque se comprometió a dialogar con la gerencia de Ambev en Uruguay para obtener más información. “Queremos certezas, lo políticamente correcto se terminó”, dijo.

Por su parte, Barrios confirmó a El País que la cartera convocó a la gerencia regional de Ambev para conocer la situación de la planta, pese a que aún “no hay una resolución tomada”.

El sindicato se reunió en asamblea ayer para decidir posibles medidas que incluyen paros y movilizaciones, aunque según sostuvo Alza, se decidirán en función de lo que resulte de la reunión prevista para hoy.

Tras la fusión entre las cervecerías Brahma y Antártica, AmBev se convirtió en el principal consorcio cervecero de América Latina tras adquirir FNC en Uruguay y Quilmes en Argentina en 2004. AmBev-Cympay se encarga de producir cerveza Norteña y también malta.