Demanda laboral sigue a la baja y se espera que cierre el primer semestre con una caída interanual de 6,5%

La demanda laboral continúa a la baja y se espera que cierre el primer semestre del año con una caída de 6,5% interanual. Desde enero de este año, se publicaron cerca de 33.000 oportunidades de empleo, un 6% menos que entre enero y mayo del año pasado, según el monitor laboral de la consultora Advice.

Mayo fue el cuarto mes consecutivo de descenso interanual con 6.419 ofertas de empleo publicadas, lo que representó una caída de 2,1% en comparación con el mes anterior y de 7,5% interanual. Según Advice, la caída es moderada, aunque persistente.

“Esto confirma un panorama de deterioro del mercado laboral respecto a un año atrás, que se produce no como un shock (las variaciones han sido relativamente moderadas) sino por un efecto acumulativo, que se proyecta continúe en la segunda mitad de este año”, indica el estudio.

Trabajo manual de cerrajero. Foto: Canva

Entre enero y mayo de este año se publicaron 32.846 oportunidades de empleo, 2.087 menos que en el mismo período de 2025, cuando se relevaron casi 34.933 vacantes. Esto representa una variación interanual de -6% y se espera que para junio se amplíe a -6,5%, lo que se traduciría en el primer semestre de caída de demanda luego de dos años de crecimiento.

Sectores

“Los empleos de menor calificación pagan el costo del bajo dinamismo económico con una caída significativa de las oportunidades de empleo, mientras la demanda de profesionales y técnicos se mantiene al nivel de 2025 y crece la demanda de los perfiles más especializados”, indica el estudio de Advice.

Foto: Freerange.

Esto se explica porque la demanda de trabajadores con el mayor grado de especialización (estudios universitarios superiores) continúa en ascenso y trepó un 22,8% interanual. En cambio, la demanda de puestos de menor calificación, que requieren hasta un nivel equivalente al egreso de la Educación Media, tiene una caída significativa con respecto a 2025 de 11,9%.

El 48,2% de las oportunidades laborales requieren como mínimo contar con estudios de nivel terciario, que por lo general se asocian a empleos mejor remunerados y de mayor calidad, mientras que el 51,8% de las oportunidades laborales requieren un nivel de formación equivalente al egreso de la Educación Media, o ninguna formación.

Entre las 14.546 oportunidades de empleo orientadas a trabajadores con formación terciaria en los primeros cinco meses del 2026, los trabajos más demandados fueron: desarrollador de software, ingeniero de software, ejecutivo de ventas, profesor y contador.