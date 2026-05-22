El "cierre silencioso" para entrar al mercado laboral ha aumentado en Uruguay, según el informe de una consultora

La consultora Advice, que analiza la evolución y tendencias de la demanda de trabajo en el país, constató que existe un “cierre silencioso de puertas de entrada al mercado laboral” en Uruguay, debido a un contexto de bajo crecimiento de la economía, con desaceleración del consumo privado y un escenario global de alta volatilidad marcado por conflictos geopolíticos y proteccionismo comercial, además de la incidencia de la inteligencia artificial.

Esto configura un panorama que los empleadores perciben con preocupación e incertidumbre, lo que lleva a que las empresas busquen perfiles más preparados, que acorten la curva de aprendizaje.

Es decir, en un contexto menos previsible y en el que alcanzar los objetivos de negocios se vuelve más difícil, las empresas buscan optimizar sus procesos y dejar menos holgura para ineficiencias, según el análisis de la consultora.

En términos de empleo, esto significa que se vuelven más selectivas al haber menos flexibilidad para para experimentar y absorber equivocaciones. “Con menos margen para el error, los empleadores buscan perfiles más preparados, que acorten la curva de aprendizaje”, señaló el informe.

Con el objetivo de medir el grado de apertura del mercado de trabajo a personas que están iniciando o buscando iniciar su trayectoria laboral, Advice estudió la demanda de experiencia asociada a 269 puestos de entrada al mercado laboral en 134 actividades, comprendiendo más de 60.000 oportunidades de empleo publicadas entre 2022 y 2026. La conclusión es que en los últimos cuatro años, el grado de apertura del mercado laboral se redujo de forma significativa.

Inteligencia Artificial. Foto: Janus Henderson.

En 2022, una de cada cuatro oportunidades de empleo en puestos de entrada al mercado laboral buscaban expresamente personas sin experiencia o con menos de un año de experiencia laboral previa (25,8%); mientras que para 2025, este porcentaje se había reducido a 15,6% (una de cada seis oportunidades de empleo, aproximadamente).

La disminución de las oportunidades de empleo orientadas a jóvenes sin experiencia se comprueba en áreas de soporte operativo, gestión y atención al cliente, donde la inteligencia artificial se está aplicando para automatizar procesos, sino también en actividades no intensivas en tecnología, como transporte, turismo y hotelería, denotando que la tendencia responde a un conjunto más amplio de factores que van más allá de la inteligencia artificial.

En un contexto en el que el desempleo entre los jóvenes menores de 25 años es 3,4 veces mayor al del promedio de la población (24%), el "cierre silencioso" de puertas de entrada al mercado laboral constituye una señal de alerta, señaló la consultora.

En tal sentido, se evidencia que se requiere un mayor acercamiento del sistema educativo al mundo laboral mediante pasantías, prácticas profesionales y programas de educación dual que permitan a los jóvenes acreditar la experiencia que se les pide. Y también el diseño de políticas públicas que fomenten el empleo de los jóvenes, ayudándolos a insertarse en el mercado de trabajo.

Lo que va de 2026

El mes de abril cierra un primer tramo del año que se caracteriza por un alto componente de estacionalidad, asociado al verano y feriados variables en los calendarios (carnaval y semana santa cambian de fechas cada año, impactando de forma diferente en la evolución de la demanda); por eso es conveniente una mirada temporalmente más comprensiva que la de las variaciones mes a mes, advierte el informe.

Diseñador digital trabajando con su computadora Foto: Canva

En el primer cuatrimestre de 2026, se publicaron 26.427 oportunidades de empleo, 1.565 menos que en enero–abril de 2025. Un seguimiento de la variación interanual acumulada entre enero y abril muestra que la diferencia con respecto a 2025 es ligera y tiende a estabilizarse: el indicador permaneció prácticamente sin cambios entre marzo (balance del 1er trimestre: -5,8%) y abril (-5,6%).

Las proyecciones

La Encuesta de Perspectivas 2026 de Advice reveló también que la automatización de procesos y tareas mediante tecnología, y el uso de esta para aumentar la productividad de los trabajadores, son los dos objetivos que la mayoría de los gerentes señalaron como prioridad para este año.

Esto tiene implicancias directas para los puestos de entrada al mercado laboral en áreas de soporte operativo, ya que se trata, en su mayoría, de ocupaciones basadas en tareas cognitivas rutinarias, altamente digitalizadas y relativamente estandarizadas, que tienden a ser automatizadas por inteligencia artificial.

Pero más allá de lo que refiere a la automatización de tareas, hay que considerar que en los últimos años la tecnología ha impactado de múltiples maneras el mundo del trabajo, resultando en un entorno laboral más complejo, que les presenta a las empresas el constante desafío de la adaptación para no perder competitividad, dice el informe.

El avance del trabajo híbrido, la creciente diversificación y complejidad de las tecnologías implementadas y la deslocalización geográfica de las empresas globales—tres tendencias mundiales que abarcan al país—forman una nueva realidad del empleo en la que se ha disuelto parte de la arquitectura organizacional que facilitaba formar trabajadores nuevos.

Todo indica que si el crecimiento económico sigue desacelerándose y la complejidad del entorno aumenta, los factores vinculados al empleo también se verán impactados, más allá del avance de la inteligencia artificial. No obstante, el estudio concluye que, si bien se configura un escenario negativo actualmente, no tiende a agravarse en el país.