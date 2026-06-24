Cámaras pesqueras salen al cruce de maquinistas sobre denuncias de irregularidades: son "mentiras muy graves" y "manipulan"

La Cámara de Industrias Pesqueras (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros (CAPU) solicitaron ser recibidos por la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados en respuesta a las denuncias del Centro de Maquinistas Navales (CMN). “(El CMN) vino a decir una serie de mentiras muy graves que ameritan desmentidos y respuestas con información real”, indica un documento que tienen previsto presentar las gremiales al Parlamento y al que accedió El País.

Las gremiales le responden al presidente del CMN, Mario Denes, sobre la llegada de trabajadores extranjeros en condiciones de “semiesclavitud”. “Él mismo fue un promotor de la traída de colegas extranjeros, colaborando con contactos en el exterior y promoviendo que puedan venir a Uruguay maquinistas extranjeros”, sostienen CAPU y CIPU y denunciaron “actos ilegales” por parte de Denes en el puerto de Montevideo.

Las embarcaciones de matrícula nacional deben tener una tripulación compuesta por al menos un 90% de ciudadanos uruguayos aunque los waivers funcionan como excepciones para contratar tripulación extranjera, según indica la ley de Embarcaciones Pesqueras. De hecho, históricamente y por convenios sindicales, existe un reclamo constante para priorizar a los egresados de la Escuela Naval y la Escuela Técnica Superior Marítima.

Conferencia de prensa de la Intergremial Marítima del Uruguay. Foto: Intergremial Marítima del Uruguay.

La Intergremial Marítima –que reúne al Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma), el Sindicato Único de Patrones de Pesca del Uruguay Tráfico y Cabotaje (Suddeppu) y el CMN– denunció “dudas jurídicas y administrativas” en el otorgamiento de los waivers –permisos provisorios para tripulantes–. Sin embargo, las gremiales responden que todas las contrataciones se ajustan a la normativa actual y que Prefectura realiza los controles pertinentes.

Los trabajadores involucrados son patrones de pesca (denominados capitanes, quienes no son dueños de los barcos) y marineros (aquellos que se encargan de las actividades dentro de los buques) y negocian las condiciones salariales y de trabajo con la CIPU y CAPU.

Empresas

El CMN denunció ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) irregularidades laborales vinculadas a la integración de tripulaciones en el buque pesquero Badaro, operado por la empresa Atlantic Phishing y a Ondamares por las condiciones de trabajo de personal contratado de Indonesia en el buque pesquero Rio Solís. El gremio denunció el incumplimiento en el pago de salarios durante abril y mayo, salarios inferiores a los establecidos por laudo y convenio colectivo y ausencia de descansos adecuados.

“Hay dificultades, si. Ha habido atrasos en los pagos, sí, y se ha llegado a acuerdos con todos los afectados, con quienes se viene cumpliendo y están todos trabajando, porque entendieron que es el único camino para que la empresa se recupere y pueda cumplir con sus obligaciones que siempre reconoció”, sostienen la CIPU y CAPU y agregan: “El objetivo del CMN es obvio: sacar a los extranjeros del país, no importa si manipulando o mintiendo”.

Problema. El puerto tiene hoy profundidades por debajo de lo que establecen las cartas náuticas. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País

“No hay ninguna norma que discrimine o califique como algo negativo que capitales extranjeros inviertan en empresas uruguayas, todo lo contrario, es algo que todos los gobiernos han promovido”, sostienen la CIPU y CAPU y agregan que las empresas no tuvieron incentivos fiscales por inversión.

Sin embargo, reconocen: “Es cierto que las empresas uruguayas enfrentan muchas dificultades, en especial por los problemas que han debido enfrentar con los sindicatos del sector que les ha quitado eficiencia y productividad” y agregan: “Es increíble y vergonzoso que los maquinistas navales se autoperciban como precarizados y se victimicen”.

Por otra parte, las gremiales aseguran que no existen extranjeros indocumentados trabajando en la flota pesquera uruguaya. “Si ellos saben de algún caso, que lo denuncien”, sostienen las cámaras y agregan: “Son ellos y las restricciones normativas las que impiden que haya un acceso más fluido de personal nuevo al sector”.

En ese sentido, las cámaras pesqueras aseguran haber solicitado una reunión con la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, aunque aún no tuvieron respuesta.

“El sector está en crisis y el principal motivo es la actitud que han tenido los sindicatos de boicotear la actividad y el ingreso de nuevo personal”, denuncian las cámaras empresariales y sostienen: “Llevamos dos zafras totalmente perdidas por actitudes irracionales del sindicato de marineros, acompañadas por el CMN y el Sindicato de Patrones”.

“La situación denunciada afecta directamente a trabajadores uruguayos debidamente habilitados, quienes se ven privados de acceder a puestos de trabajo que son ocupados por personal extranjero cuya documentación profesional no habría sido reconocida conforme a la normativa vigente”, indica el documento que presentó el CMN al MTSS.

“Si la Pesca libera su potencial (se requieren cambios de nivel de leyes, decretos, disposiciones marítimas, resoluciones y especialmente: paz social), estimamos que se puede pasar de los 3.000 puestos de trabajo actuales a 10.000 o incluso más”, concluyen las cámaras.