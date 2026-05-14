Uruguay responde 500 preguntas en proceso para sumarse al Acuerdo Transpacífico que avanza “de forma bastante pragmática”

Uruguay avanza en su adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (Cptpp, por su sigla en inglés) con la participación en la segunda reunión de altos oficiales llevada a cabo en el año y primera en la que fue convocado el gobierno de Yamandú Orsi. “Tuvimos una serie de reuniones bilaterales a nivel de altos oficiales con todos los países miembros más una presentación en plenaria en la cual Uruguay hizo una primera presentación del porqué de sus intereses para ingresar al Cptpp”, explicó a la agencia EFE la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, quien participó del encuentro llevado a cabo en Londres.

En ese sentido, agregó que Uruguay está trabajando “muy intensamente” en el estudio de compatibilidad, en el que debe demostrar en todos los capítulos del Cptpp que cumple con los requisitos establecidos y que puede seguir las disciplinas y las normas que se establecen.

Valeria Csukasi. Foto: Leonardo Mainé.

“Para eso Uruguay ha recibido hasta el momento aproximadamente 500 preguntas en diferentes etapas para cada uno de los capítulos y el articulado del acuerdo, que los técnicos de los diversos ministerios han ido respondiendo”, indicó Csukasi.

Y añadió: “Entendemos que está muy avanzado el trabajo a nivel técnico y el intercambio de preguntas y respuestas que demostraría ya que realmente no hay duda de que Uruguay puede cumplir con los compromisos”.

Valeria Csukasi, subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores. Foto: Leonardo Mainé

Csukasi destacó la reunión como “muy positiva”, destacó la defensa del país del “comercio libre y basado en reglas” y dijo que hay voluntad de todas las partes de avanzar en el proceso “de forma bastante pragmática y eficiente”.

El 21 de noviembre de 2025, Uruguay fue aceptado para iniciar el proceso para integrarse al Cptpp, que reúne el 15% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y es integrado por 12 países con una población de 595 millones de personas. Los países miembros son; Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Reino Unido y Vietnam.

Recientemente Costa Rica y los países que integran el Cptpp lograron la conclusión sustancial de la negociación de los términos y condiciones para que ese país se transforme en el 13° del acuerdo.

Restan temas técnicos menores, así como la revisión legal del Protocolo de Adhesión de Costa Rica al Cptpp, indicó la Cancillería de Perú, que preside el Grupo de Trabajo de Adhesión de Costa Rica.

En base a EFE