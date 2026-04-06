Tuque García terminó sus vacaciones en el hospital: qué le pasó a la periodista de Canal 12 y cómo está hoy

Las vacaciones de Semana de Turismo terminaron y la mayoría de quienes estaban disfrutando del tiempo libre volvieron a retomar sus responsabilidades. Es el caso de María Eugenia "Tuque" García, quien regresó a Uruguay tras pasar varios días en Brasil junto con casi toda su familia.

La periodista de Canal 12 y coconductora de Puesta a punto, el programa que sirve como previa a la edición central de Telemundo, compartió algunas postales de su travesía. El viaje fue por tierra y reunió a niños y adultos en una divertida experiencia compartida.

Sin embargo, no todo fueron risas, porque las últimas horas tuvieron un giro inesperado y terminaron con Tuque García en el hospital.

Según relató la propia comunicadora a través de sus historias de Instagram, la familia fue víctima de una fuerte intoxicación que comenzó a manifestarse en los más chicos del grupo, pero rápidamente llegó a los adultos. En su caso particular requirió de asistencia médica y suero para poder recuperarse y volver a Montevideo.

"Cómo contarles...", relató Tuque sobre una imagen en la que se veía su mano en la guardia médica, llevando una pulserita con los datos, un signo de su ingreso al sanatorio. "Empezaron los niños hace tres días con vómitos. Ahora nos tocó a los adultos. Terminé en una clínica con medicación y suero para recuperarme de la intoxicación brutal que tenía", reveló.

Tuque García y su familia se intoxicaron en Florianópolis. Foto: Instagram @tuque.garcia

"Floripa sos hermosa, pero estás toda contaminada", concluyó la periodista, que horas más tarde ya mostró que se encontraba nuevamente en su hogar y que la calma reinaba para ella, su hijo Alfonso y su pareja, Jonhatan Lacuesta. Tras el mal trago y la felicidad de las vacaciones en un destino recurrente para sus afectos (el año pasado, por ejemplo, viajó con amigos y familia también por estas fechas), solo queda retomar la rutina.