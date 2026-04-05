Nació Augusto, el hijo de Jimena Sabaris: las primeras fotos y videos del bebé de la conductora de Canal 4

Tras pedirle a sus seguidores que ya no le preguntaran cuándo iba a dar a luz, Jimena Sabaris compartió en las últimas horas la noticia más esperada por su comunidad: el nacimiento de Augusto, su segundo hijo.

Este sábado, Sabaris reveló en las redes sociales que el bebé finalmente había llegado a este mundo y que estaba en perfectas condiciones. Es el segundo niño fruto de su relación con el abogado Eduardo Sassón, con quien ya son padres de Lorenzo.

"Bienvenido Augusto. ¡Qué felicidad tenerte con nosotros al fin! Te amamos tanto bebé", escribió la feliz pareja a través de Instagram, junto a un álbum que recoge fotos y videos de las primeras horas de vida de Augusto.

En el carrusel aparece la primera imagen del bebé, quien nació en la tarde del 1° de abril en Montevideo. Pesó 3,635 kilos y midió 50,5 centímetros, según los datos que revela la tierna postal.

En otras imágenes se puede ver al bebé sobre el pecho de su madre, en brazos de su padre o siendo contemplado por su hermanito mayor. La selección incluye los primeros momentos en el sanatorio y la calma del hogar, donde ya están instalados los cuatro.

Los mensajes de alegría y celebración no se hicieron esperar, sobre todo de los compañeros de Canal 4, que agrandó así la familia. "¡Bienvenido Augusto! Felicitaciones familia", saludó Yisela Moreira. "Felicidadeeees, qué divino todo", dijo por su parte Federica Hanania. Mientras que Anahí Lange, íntima amiga de Sabaris, festejó: "Te amo campeón, qué alegría que me da tu vida, bien elegida esa familia! Los felicito, y si se distraen les robo al hermano mayor que me vuelve loca. ¡Te amo amiga mía!".

Claudia Fernández y Florencia Infante fueron otras de las figuras que se alegraron con la buena nueva y felicitaron a la familia.