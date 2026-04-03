"Extremadamente angustiante": el drama de Juana Repetto por su bebé y el proyecto que nació tras la cirugía

Este jueves, Juana Repetto generó preocupación entre sus seguidores al revelar que su hijo menor, Timoteo, de apenas dos meses, debió ser operado de urgencia en Buenos Aires. La actriz argentina eligió contar el episodio a través de sus redes sociales una vez finalizada la intervención, cuando el bebé ya se encontraba en su casa y fuera de peligro.

“Ahora que ya estamos en casa perfectos y que yo estoy tranquila les puedo contar que operamos a Timoteo de una hernia inguinal que le descubrí el lunes”, escribió en su cuenta de Instagram, donde detalló cómo fue el proceso y la angustia que vivió durante esas horas.

Según explicó, la cirugía se realizó de manera ambulatoria y el pequeño respondió favorablemente desde el primer momento. “Salió todo divino. Es un campeón, se recuperó enseguida de la anestesia, tomó teta perfecto, hizo pis, caca, saturaba bien y estaba con buen ánimo, así que nos pudimos volver a casa el mismo día”, expresó aliviada.

Repetto también destacó el trabajo del equipo médico, en especial del cirujano Germán Falke, y agradeció el acompañamiento recibido durante la intervención. “Podrán imaginarse que dejar a tu bebé dormido en la camilla del quirófano no es nada fácil. Es extremadamente angustiante”, confió movilizada por la experiencia.

Horas después, a través de sus historias, la actriz brindó más detalles sobre el diagnóstico y explicó que se trata de una condición congénita que ya había atravesado en su propia infancia y también en su hijo mayor, Belisario. “Claramente es el único gen mío que tienen”, bromeó para intentar descomprimir la situación.

Juana Repetto y su hijo. Foto: Captura de Instagram @juanarepettook.

Además, remarcó la importancia de detectar a tiempo este tipo de patologías. “Es una cirugía sencilla para quien la sabe hacer, pero implica anestesia general. Y eso, para una madre, es muy fuerte”, sostuvo, al tiempo que adelantó que planea compartir más información para ayudar a otras familias.

“Después voy a ver cómo les puedo mostrar una foto sobre cómo se lo descubrí a él. Se lo descubrí tanto en un testículo como en la ingle, que ambas son hernias inguinales”, remarcó, sobre la importancia de estar atentos a la evolución y el crecimiento de cada niño.

A su vez, esta experiencia —vivida por segunda vez como madre— la llevó a considerar la posibilidad de volcar en sus redes sociales información sobre los primeros meses de vida de los bebés, con el respaldo de profesionales de la salud.

“Y por otro lado, con Águeda Figueroa estamos pensando en hacer algo, como un consultorio abierto, una vez por semana, para que todas las madres o mujeres embarazadas con un millón de dudas encima podamos hablar de casos específicos o cosas más generales”, explicó sobre el proyecto que espera encarar en los próximos meses.

La publicación se llenó rápidamente de mensajes de apoyo y de experiencias similares compartidas por otros usuarios, que acompañaron a la actriz en este momento sensible. “Timo un capo total, la mamá también, gratitud infinita”; “Un campeón y vos también” y “Me pasó lo mismo con mi hijo. Solo una madre sabe lo que se siente cuando el bebé entra al quirófano”, fueron algunos de los comentarios.

Ese mismo día, publicó una serie de fotos de Timoteo y le dedicó un tierno mensaje. "Gracias amor mío, gracias por venir, gracias por hacer mi vida más feliz, por traerme tanta alegría paz, gracias por tu fortaleza innata y gracias por regalarme una sonrisa el día que más lo necesitaba", escribió. "Sos todo Chimi, te amo con todo mi ser. Pd: Mi cita con el chico de los jueves".

La Nación/GDA