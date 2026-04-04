El inesperado refugio de Yisela Moreira para desconectar de la TV y con quién lo comparte: "Tarde reveladora"

Acostumbrada a la dinámica de la televisión en vivo, a los tiempos vertiginosos del aire y a la exposición, Yisela Moreira mostró en las últimas horas una versión distinta de sí misma. La conductora de Teledía (Canal 4), que se caracteriza por su perfil muy activo en redes sociales, compartió una experiencia personal que la conectó con un costado más íntimo y creativo, lejos del ritmo habitual de la pantalla.

“Fue una tarde reveladora”, escribió al resumir lo que vivió junto a su madre en un taller de costura creativa. La propuesta, que consistía en reutilizar prendas para darles una nueva vida, terminó siendo mucho más que una actividad manual. “Descubrí un espacio nuevo, que además de generarme mucho disfrute, también me ayudó a desconectar”, contó.

Para la experiencia, Yisela eligió llevar un jean que le encantaba pero que ya no le resultaba cómodo, mientras que su madre apostó por una camisa y una tela muy especial: un retazo que había formado parte del vestido de 15 de la propia Yisela. El resultado fue doblemente significativo: no solo crearon nuevas prendas, sino que resignificaron piezas cargadas de historia.

Durante el proceso, guiadas por una diseñadora, cortaron telas, marcaron con tiza, unieron con alfileres y hasta cosieron a máquina. “Nos fuimos felices”, resumió la conductora, que aseguró que difícilmente vuelva a desprenderse de su nuevo jean. Su madre, en tanto, ya tiene planes para lucir su creación: “Dijo que irá a tomar el té para presumir de su camisa con historia”, compartió entre risas.

Quienes siguen a la periodista de Canal 4 saben que no es la primera vez que abre una ventana a su vida personal. En sus redes suele mostrar momentos cotidianos y viajes con su hijo, paseos en familia y encuentros con sus padres, dejando ver una faceta cercana que conecta con sus seguidores. Esta vez, además, sumó un costado creativo que promete repetir: “Pronto volvemos por otro taller juntas”, adelantó.