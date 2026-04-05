Conductor de Canal 4 tomó el "té del amor" (o del amarre) con su pareja: "Para esta vida y para la otra"

El programa Maxi Móvil de Canal 4 dejó este sábado uno de sus momentos más descontracturados y comentados durante una reciente visita a Lavalleja. El conductor Maxi Peña visitó el complejo turístico El Secreto en las Sierras, donde combinó naturaleza, espiritualidad y un curioso ritual del amor con su pareja, la diseñadora Fiamma Semenen.

La recorrida incluyó una recorrida por el predio donde se encuentra el símbolo interreligioso más grande del mundo, además de una actividad simbólica: la plantación de un árbol. Sin embargo, el momento más llamativo llegó después, cuando Peña invitó a Fiamma, a compartir un particular ritual.

“Después de mi intensa recorrida por la naturaleza, invité a Fiamma a tomar un té”, comentó el conductor, sin anticipar lo que vendría.

La anfitriona Noelia Franco fue la encargada de explicar el origen y significado del preparado: un té de origen turco elaborado con siete tipos de rosas, que debe infusionarse durante diez minutos y beberse con una intención clara. Según relató, quienes lo toman juntos deben estar decididos a permanecer unidos “en esta vida o en otras”.

"Lo podés tomar con tu pareja, con tu mamá, con un amigo... contigo mismo si tenés algo que perdonarte", agregó la comunicadora y empresaria.

Maxi Peña, Noelia Franco y Fiamma Semenen en la preparación del "té del amor". Foto: Captura Canal 4.

El ritual incluyó elegir una flor, frotar una lámpara de genio, concentrarse en la intención y luego de servir, un estrechamiento de las tazas cargado de simbolismo. Entre nervios y risas, Peña aceptó el desafío. “Me tiembla el pulso… porque a partir de este momento ya es tomar una decisión”, bromeó antes del primer sorbo.

El clásico “chin chin” selló el momento: “Para toda la vida, en esta y en la otra”, dijo Peña antes de probar el té, que el conductor definió como “sabroso” y “lindo”. Fiamma también bebió y sonrió ante cámaras, sellando la unión.

Pero cuando todo parecía quedar en una experiencia romántica, apareció en escena un factor distorsionante que le puso humor a la celebración. El anfitrión Omar Caballero irrumpió con una advertencia: “No es del amor… es del amarre el té”.

“¿Es del amarre?”, reaccionó Peña, sorprendido. “Por eso yo no lo tomé”, remató Caballero, sumando un giro inesperado al momento.

Entre bromas, el conductor cerró con ironía: “Señora, señor… quedé amarrado acá en El Secreto en las Sierras”.

No es el primera ritual de amor por el que pasan Maxi Peña y Fiamma Semenen. Son novios desde hace 20 años y llevan 8 casados. Ella suele acompañar al comunicador en la cargada agenda de viajes para la grabación del programa de ruta y eventos por todo el país.