Puglia sorprendió al ministro de Turismo y le propuso al aire un programa de TV: así respondió el jerarca

El conductor Sergio Puglia sorprendió al aire con una propuesta televisiva que le hizo al ministro de Turismo, Pablo Menoni, presente como invitado en la última edición de Puglia invita (Canal 10). “Tengo un proyecto para decirte”, fue al grano el comunicador, generando expectativa en el estudio. La respuesta del jerarca fue inmediata: “Hablemos”.

Acto seguido, el conductor desarrolló su idea: un programa que recorra todo el país, integrando los distintos polos turísticos con la identidad gastronómica de cada región. Una propuesta que busca mostrar a Uruguay desde una perspectiva integral, donde paisaje, cultura y cocina se entrelacen.

“Me encantaría hacer un programa de televisión que recorra absolutamente todo el país y que presente la infraestructura turística incluida con la gastronomía de acuerdo a los productos que rodean cada lugar”, explicó Puglia. Y ejemplificó: no es lo mismo el cordero oceánico que los sabores del norte, marcando la diversidad culinaria como un valor central.

Incluso se animó incluso a ponerle nombre al ciclo: “Uruguay en un plato”, dijo ante los gestos de aprobación del ministro.

“Diste en el clavo”, afirmó el jerarca, validando la idea y destacando el potencial de la gastronomía como motor de posicionamiento internacional. En ese sentido, el ministro subrayó la importancia de consolidar la cocina uruguaya como marca país, en línea con otros ejemplos exitosos a nivel global.

Nota a Sergio Puglia, empresario, cocinero, presentador y politico uruguayo, en la Casa del Partido Nacional en Montevideo, ND 20230905, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Durante el intercambio, Puglia también trajo a colación el caso del restaurante Restaurante 33, un emprendimiento en España que ha logrado reconocimiento internacional apostando justamente a la identidad y las raíces de la cocina uruguaya. Para el conductor, ese tipo de experiencias reflejan el valor de rescatar las tradiciones —“los fogones de las abuelas”— como base de una propuesta gastronómica auténtica.