La escapada de Zaira Nara a José Ignacio por el fin de semana y el nuevo proyecto que prepara en Uruguay

El amor de Zaira Nara por Uruguay no es novedad. Desde hace años elige las costas esteñas para descansar, y el verano pasado dio un paso más: inauguró su propia casa en José Ignacio, un refugio de estilo mediterráneo frente al mar que ya considera su segunda casa.

Este fin de semana largo de Pascuas, la modelo e influencer volvió a cruzar el charco para disfrutar de unos días de desconexión en ese rincón que tanto la representa. Lejos del ritmo de la ciudad, compartió en sus redes sociales distintas postales de su estadía, donde combinó momentos de relax, salidas y encuentros con amigas.

Entre sus planes, mostró un paseo por una librería con cafetería en el barrio La Juanita, donde disfrutó de un café y un rico dulce mientras recorría los estantes. También se dejó ver en la intimidad de su casa, donde pasó largas horas entre charlas, descanso y caminatas por la playa, en jornadas que mezclaron sol, mar y tranquilidad.

Fiel a su estilo, documentó cada momento para sus seguidores: desde desayunos saludables con mate y frutas hasta pequeños gustos, como los clásicos huevos de Pascua. Incluso compartió imágenes de un atardecer frente al mar y un encuentro con su amiga Marcella, a quien le dedicó un mensaje cargado de cariño.

"Qué suerte la mía tener una amiga como vos. Gracias por tanto mi vida", escribió junto a una foto donde se las veía compartiendo unos mates.

La escapada llega después de una intensa temporada en Punta del Este, donde fue una de las figuras más visibles al frente del ciclo de streaming QV4 (DGO), junto a El Pollo Álvarez y Teo D’Elia, desde OVO Beach. Además, volvió a captar la atención mediática por su vida personal y sus movimientos en materia profesional.

Justamente en ese terreno dejó entrever este fin de semana que se vienen novedades de este lado del Río de la Plata. A través de una historia de Instagram, respondió a una seguidora que le consultó por la llegada de Alba Nueva, su línea de yerba mate, al mercado uruguayo. “Estamos en eso”, escribió, acompañando el mensaje con emojis de mate y la bandera uruguaya.

La marca, que se caracteriza por su producción propia, secado libre de humo y estacionamiento natural, ya se comercializa en Argentina y forma parte de su creciente faceta empresarial. No sería su primer desembarco en el país: la menos de las Nara ya participa en proyectos como su cápsula de moda junto a la diseñadora Caro Criado y su línea de cosméticos Zaira Beauty.

Así, entre escapadas, playa y nuevos planes, Uruguay sigue ocupando un lugar central en la vida de la modelo, que no solo elige el país para descansar, sino también para proyectar su futuro.