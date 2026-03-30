Wanda Nara filmará una película en Uruguay: qué se sabe de su debut en cine con una remake internacional

Vedette y mediática devenida en empresaria, representante de futbolistas y ahora también conductora de televisión y cantante, Wanda Nara no para de sorprender a sus seguidores. ¿La última novedad? Se prepara para debutar en cine de la mano de una comedia romántica que se estrenaría este año.

Wanda se pondrá al frente de una remake argentina de ¿Quiéres ser mi hijo?, originalmente una película mexicana, que ahora dirigirá Hernán Guerschuny, quien hizo películas como Papá x 2 y Una noche de amor, y es productor de la serie Casi feliz, de Netflix.

El debut de Wanda en cines será una producción del flamante Telefe Studios junto con Zeppelin Studios, Film Suez, IP4 y la uruguaya Cimarron Cine, y el rodaje se realizará precisamente en Uruguay. Está previsto que comience en abril y el estreno sería a fines de este año.

Wanda Nara interpretará a Lucía, una mujer de 43 años que descubre que su pareja le es infiel y retoma la soltería. En ese proceso conoce a un joven vecino, Javier, de 23 años, y le pide que finja ser su hijo para una entrevista laboral. En ese extraño vínculo las cosas se irán transformando hasta llegar al romance.

La mediática figura argentina lo había develado días atrás, en la final de Masterchef, el programa que conduce. “Junto a Telefe Studios voy a protagonizar una comedia romántica espectacular, divertida y emocionante, que muy pronto empezamos a filmar”, dijo entonces. “Es una película pensada para disfrutarla juntos en la pantalla grande. A fin de año, nos vemos en el cine”.

Wanda ya se ha probado como actriz con pequeñas participaciones en proyectos televisivos, pero esto será lo más grande que haga hasta la fecha en ese rubro. Se desconoce aún quién será su interés amoroso en la pantalla y cuál será el título que llevará la película. Lo que está claro es que Wanda Nara seguirá sorprendiendo.