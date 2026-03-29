El día que una película hizo cambiar una pantalla de cine en Uruguay y generó reclamos en una epidemia

"Magno espectáculo”: así se definía publicitariamente en El País a Ben-Hur, la película de William Wyler que venía de ganar 11 Oscar y mostraba el esplendor del cine en su época de oro. Era el anuncio de la “Gran Premiere” del jueves 18 de agosto de 1960 a las 20.00, en el Cine Metro.

Pasaron más de 65 años, pero como para recuperar algo de aquella magia, este martes a las 21.00, en Movie Montevideo Shopping, se la podrá ver en todo su porte de pantalla grande y tres horas cuarenta. La excusa es la Semana Santa: subtitulada “Una historia de los tiempos de Cristo”, empieza con el nacimiento de Jesús y termina con su crucifixión.

En Uruguay fue todo un fenómeno con récord de preventa de entradas y funciones agotadas replicando, se insistía, el éxito de las grandes ciudades del mundo. Se vio “con funciones por secciones y asientos numerados a $ 8 (el doble de lo normal), salvo en exhibiciones para estudiantes liceales y colegiales a $ 3,45 todos los días de mañana y de lunes a jueves a primera hora de la tarde”, de acuerdo al sitio Cinestrenos.

“Filmada en la mágica Cámara M.G.M. en 65 mm”, como se la promocionaba, la pantalla del Metro debió ser modificada para ser exhibida en Cinemascope de 35 mm, de acuerdo a ese sitio, “colocando otra de mayores proporciones y abandonando la clásica ‘pantalla panorámica’ que había instalado en 1953, para lo cual perdió un par de filas de la platea”.

“Superando los cálculos más optimistas, la fabulosa Ben-Hur ha obtenido en nuestro país el más sensacional de los éxitos”, decía El País. “El público que día a día colma la sala del Cine Metro aplaude y aclama frenéticamente a esta portentosa película que ha producido Metro Goldwyn Mayer en titánico esfuerzo”.

Historia conocida

Esa Ben-Hur era la segunda versión de la novela del General Lew Wallace publicada en 1880 y que fue uno de los grandes best sellers de su época y de ahí en adelante. Un artículo de Ángel Rama en Marcha en diciembre de 1960, titulado “¿Qué leen los uruguayos?”, la mencionaba como uno de los libros más vendidos aunque, aclaraba, era por efecto de la película.

La primera versión era de 1925 y muda, la dirigió Fred Niblio y la protagonizó Ramón Novarro. Es espectacular aun en su majestuosa precariedad.

La historia es siempre la misma, con pequeñas variaciones. Es la odisea de Judá Ben-Hur (Charlton Heston), un príncipe judío cuya vida se ve devastada por la traición de su amigo de la infancia, Mesala (Stephen Boyd), ahora tribuno romano. La negativa de Ben-Hur a colaborar con la represión romana desata un conflicto que culmina en su falsa acusación y condena a la esclavitud, mientras su madre y su hermana son encarceladas y enferman de lepra.

Tras sobrevivir a un naufragio y ser adoptado por un oficial romano (Jack Hawkins), Ben-Hur reconstruye su destino como auriga. Sin embargo, su impulso está marcado por la venganza.

El enfrentamiento final en la pista de cuádrigas es uno de los 15 minutos más espectaculares de la historia del cine. eEs tremenda en pantalla grande.

En paralelo, la figura de Jesucristo (la película empieza con con su nacimiento y termina con su crucifixión) introduce una dimensión espiritual que transforma su búsquedadel odio hacia la redención y el perdón. Ben Hur es la historia de una conversión.

Consiguió 11 Oscar incluyendo mejor película, director y uno para Charlton Heston.

Imagen de la película "Ben Hur". Foto: Difusión.

Críticas y fenómeno

“Todos saben que es un film valioso”, escribió en su crítica para El País, Homero Alsina Thevenet. “Costó 15 millones de dólares, reconstruye escenarios de Judea y de Roma al comienzo de la era cristiana, utiliza grandes estadios y valles y los llena con multitudes. En escenografía, vestuario y fotografía, en ambición física y en dimensión de grandeza, violencia y crueldad para la acción, Ben Hur tiene todos los caracteres del gran film épico”.

“La pregunta es la de saber si tras esa grandiosidad hay una grandeza, si en la crónica de un protagonista contemporáneo de Jesús, rebelde contra los romanos, vencedor épico de su enemigo, converso al cristianismo, hay una pasión que comprometa al espectador”, continúa la extensa crítica. “La respuesta es que no”.

(El final del artículo es brillante, puro Alsina: “El molde es Hollywood y Wyler lo aceptó. Es tan evidente en los improbables labios pintados con que Haya Hararreet juega una escena en el valle de los leprosos, como en querer transmitir un mensaje espiritual de humildad con Jesús de espaldas, mediante un film de 15 millones de dólares. ‘Donde es grande el poder es grande el error’, dice un romano en uno de los diálogos”)

Los reparos críticos no impidieron -nunca lo han hecho, ni lo harán- que Ben-Hur se convirtiera en uno de esos éxitos de los que ya no quedan.

Fue la película de mayor recaudación de 1960, “aunque La Dolce Vita de Federico Fellini (a $ 4,80 el continuado, y prohibida para menores) tuvo más espectadores”, según Cinestrenos. Ese año se vendieron cerca de 18 millones de entradas, cerrando una era de oro en la exhibición cinematográfica local. En 2025, por ejemplo, se vendieron 2.100.000, de acuerdo a cifras extraoficiales.

“El estreno coincidió con una epidemia de paperas o sarampión que nos tuvo a todos los chiquilines de Paysandú en cama”, cuenta un viejo espectador. “El reclamo de los gurises que no podían ir a verla fue tanto que, cuando todos nos curamos, nuestro padres consiguieron que se programara una función especial para todos nosotros en el cine Astor”.

Cosas así se repitieron en todo el país. “El estudiantado del Uruguay acude a admirar la fabulosa Ben-Hur”, titula una nota de El País del 22 de agosto. “De Paysandú, Fray Bentos, Soriano y Florida llegan núcleos de estudiantes para presenciar este glorioso espectáculo de M-G-M”. Ese primer fin de semana, se vendieron a estudiantes unas 17.000 entradas bonificadas y se sugería a los directores de las instituciones educativas que se comunicaran con los señores Perera y Fuentes, a los teléfonos 87655 y 876653, respectivamente.

En otra página se promocionan las telas Ben-Hur para vestidos y polleras “con motivos originales de la gran película”. Su distribuidor exclusivo al por mayor era Bakingian & Cía y estaban en venta en las “buenas tiendas”.

Así, Ben-Hur resume un tiempo del cine, de la sociedad, del Uruguay y volver a verla casi en su esplendor original, también puede servir para ver cuánto hemos cambiado.