Cambio histórico: los Oscar dejarán de celebrarse en Hollywood tras 100 años; así será la nueva ceremonia

La Academia de Cine de Estados Unidos anunció este jueves un acuerdo para trasladar la ceremonia de los Oscar desde su histórica sede en el Dolby Theatre de Hollywood hacia el complejo L.A. LIVE, en el centro de Los Ángeles, a partir de 2029. El cambio se concretará inmediatamente después de la edición número 100 de los premios más importantes de la industria.

La alianza con la compañía de entretenimiento AEG establece que la 101ª ceremonia se realizará en el Peacock Theater, recinto que pasará a ser la nueva sede del evento durante al menos una década.

“Estamos encantados de asociarnos con una potencia global como AEG. Su trayectoria en la construcción y operación de recintos para espectáculos en vivo con tecnología de punta no tiene rival”, señalaron en un comunicado conjunto el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y su presidenta, Lynette Howell Taylor.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de diez años y contempla el uso integral del complejo L.A. LIVE, incluyendo los espacios destinados a la alfombra roja y las actividades previas a la gala. El Peacock Theater —donde también se celebran los premios Emmy— fue recientemente ampliado y adaptado para albergar eventos de gran escala.

“L.A. LIVE fue construido para albergar los momentos que definen la cultura, y no hay un escenario global más grande que los Oscar”, afirmó Todd Goldstein, director de ingresos de AEG.

Oscar 2025 Foto: ANGELA WEISS/AFP fotos

Hasta entonces, la ceremonia continuará realizándose en el Dolby Theatre. La 99ª edición se celebrará el próximo año y, como es habitual, se transmitirá en vivo por la cadena ABC y en más de 200 territorios.

El traslado coincide además con un cambio en la estrategia de distribución: tras su centenario, la ceremonia comenzará a emitirse globalmente a través de YouTube, en el marco de un acuerdo con la plataforma propiedad de Google. “Estamos entusiasmados de iniciar una asociación global multifacética con YouTube, que se convertirá en el nuevo hogar de los Oscar y de la programación anual de la Academia”, había adelantado Kramer meses atrás.

La decisión marca un giro significativo para la premiación y refleja las transformaciones de una industria que sigue de cerca el avance de las plataformas digitales y su impacto en los hábitos de consumo audiovisual.

Con información de EFE y AFP