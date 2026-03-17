Escándalo en los Oscar: la actriz Teyana Taylor fue agredida por seguridad y la Academia tuvo que pronunciarse

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos emitió un comunicado en el que declaró su apoyo a la actriz Teyana Taylor, nominada a mejor actriz de reparto en los Oscar, después de que una persona de seguridad la empujara cuando trataba de subirse al escenario para hacerse una foto, según Variety.

"Aunque el incidente ocurrió con nuestra empresa de seguridad externa, SIS, la experiencia de cada uno de nuestros invitados es nuestra responsabilidad. Les hemos dejado claro que este comportamiento es inaceptable", señaló la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos en un comunicado remitido al medio estadounidense, a lo que la actriz contestó en sus redes sociales, agradeciendo la reacción de la academia. "Aprecio mucho su amor y apoyo incondicionales".

En un video que se ha compartido en numerosas ocasiones en redes, se puede ver a la actriz diciéndole a quien la empujó: "Eres un hombre que le pone las manos encima a una mujer". Taylor repite en varias ocasiones que se trata de un comportamiento "muy grosero".

"Nos entristeció enormemente enterarnos de la experiencia que vivió Teyana Taylor al final de la ceremonia de los Oscar anoche. Hemos trabajado con Teyana durante los últimos meses en la temporada de premios, y siempre ha sido extraordinaria", señaló el comunicado.

La Academia agradece a Taylor su "entereza" y asegura que está tomando las medidas necesarias "para garantizar que esto no vuelva a suceder".

Teyana Taylor made a scene at the Oscars on Sunday after she claimed a man shoved her.



When did the Oscars become the Waffle House?pic.twitter.com/j6YcZbfrFn — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) March 16, 2026

Según un testigo presencial consultado por Variety, el incidente ocurrió después del premio a mejor película, el último de la noche, que se lo llevó Una batalla tras otra, el film de Paul Thomas Anderson en el que participa.

Todo el equipo de la película quiso hacerse una foto en el escenario y dos de los directivos de Warner, Pam Abdy y Mike DeLuca, tuvieron problemas para acceder al espacio, entonces Taylor —que se encontraba en el escenario— fue a recogerlos.

Según la versión recabada por el medio, un guardia de seguridad les impidió "por la fuerza" volver al escenario y "puso las manos sobre Teyana". La fuente explicó que ese mismo hombre "la había visto bajar y cuando fueron a subir de nuevo, intentó detenerlos por la fuerza", lo que hizo que Taylor se enfadara.

Según testigos el guardia dijo entonces: "Me debes una disculpa" y la actriz se enfadó aún más.

Leonardo DiCaprio y Teyana Taylor en los Oscar. Foto: Al Seib / AFP

TMZ habló con la actriz esa noche y dijo que "el personal de seguridad estaba haciendo un gran trabajo".

"Siempre hay alguien así, pero estoy perfectamente bien. Estoy contenta. No hay nada de qué preocuparse —añadió—. Lo primero que hace la gente es, sin duda, sacar conclusiones precipitadas. Pero al final del día no tolero la falta de respeto, especialmente cuando es injustificada".

Taylor perdió el Oscar a mejor actriz de reparto frente a Amy Madigan, protagonista de Weapons, pero Una batalla tras otra fue la gran triunfadora de la noche, con seis premios.

Además de su nominación al Oscar, Taylor recibió nominaciones a mejor actriz de reparto en los BAFTA y los Critics' Choice Awards, y se llevó un Globo de Oro por su papel.

EFE