Quién es Amy Madigan, la ganadora del Oscar a mejor actriz de reparto que enloqueció al mundo en "Weapons"

La ganadora del Oscar a mejor actriz secundaria, Amy Madigan tiene casi un centenar de películas y es una figura más reconocidas en Hollywood. El premio es por La hora de la desaparición, la película de terror en la que intepreta a la tía Gladys, una bruja verdaderamente siniestra. Era la favorita.

Fue la consiguió en su segunda nominación (la primera fue en 1986 por Dos veces en la vida, un drama romántico con Gene Hackman y Ann Margret) y entre sus películas más conocidas figuran Calles de fuego, En un lugar del corazón, El campo de los sueños y Pollock, dirigida por Ed Harris, su esposo desde 1983.

En La hora de la desaparición del guionista y director Zach Cregger, los habitantes de un pequeño pueblo de Pensilvania se estremecen cuando 17 niños de la misma clase de tercer tercero de escuela desaparecen en plena noche. Un padre desconsolado (Josh Brolin) sospecha que su maestra, Justine Gandy (Julia Garner), está involucrada. Gandy busca respuestas en Alex (Cary Christopher), el único alumno de su clase que no desapareció.

Amy Madigan en los premios Oscar. Foto: Frederic J. BrownAFP fotos

Pero la verdadera villana es Gladys (Madigan tras una importante capa de maquillaje, unas gafas gigantescas y un pelo rojizo), quien llegó al pueblo afirmando ser la tía de Alex. Mediante brujería, esta anciana verdaderamente creepy drenó la energía vital de sus padres y luego atrajo a los compañeros de clase de Alex a su casa para absorber también su energía.

"Zach (Cregger, el director) es un gran admirador de Diane Arbus, y yo también", le contó Madigan a The New York Times sobre la inspiración para Glady. "Vimos algunos de los trabajos de Diane sobre una mujer que se desintegra, y también pensé en Bette Davis interpretando a Baby Jane".

Madigan tiene 75 años y con Harris tienen una hija, Dolores quien nació en 1993.