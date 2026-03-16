Quién ganó el Oscar a mejor casting e hizo historia al quedarse con el primer premio nuevo en 25 años

Los Oscar 2026 quedarán en la historia por ser los primeros en los que se entregó un premio al mejor casting, una categoría que la industria del cine venía reclamando hacía largo tiempo y que finalmente se convirtió en oficial. Es el primer premio que la Academia de Hollywood incorpora en 25 años; el último había sido el de mejor película animada.

Era una categoría reñida que contaba con cinco nominados: Hamnet, Marty Supremo, Una batalla tras otra, El agente secreto y Sinners. Y aunque no había un claro favorito, el Oscar se fue para Una batalla tras otra, que llegó con 13 nominaciones y consiguió con este triunfo la primera estatuilla de la noche.

El Oscar fue específicamente para la directora de casting Cassandra Kulukundis, una colaboradora de varias horas del director Paul Thomas Anderson, lo que hizo que ella misma reconociera que le parecía increíble haber ganado una estatuilla antes que él, que consiguió su primera nominación como director en 2008, por Petróleo sangriento y, hasta este momento, nunca ha ganado.

Para reconocer el peso histórico de esta inclusión en la ceremonia, la categoría tuvo una presentación especial con cinco estrellas en el escenario: Paul Mescal en representación de Hamnet, Gwyneth Paltrow en nombre de Marty Supremo, Chase Infiniti por Una batalla tras otra, Wagner Moura por El agente secreto y Delroy Lindo por Sinners. Todos tuvieron conmovedoras palabras para sus respectivos directores de casting e Infiniti reconoció puntualmente que si no fuera por Cassandra, ella, la más joven y menos conocida del elenco de Una batalla tras otra —una película que incluye a Leonardo DiCaprio, Sean Penn o Benicio del Toro—, no estaría viviendo un notable presente.

El casting es el proceso de selección de los intérpretes de una película, realizado normalmente por el director de reparto, salvo en el caso de los protagonistas, quienes suelen ya estar contratados por el productor. Trabaja en colaboración estrecha con el director y puede tener una relación directa con la narrativa de la película.

