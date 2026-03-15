Premios Oscar 2026 en vivo: el minuto a minuto de la ceremonia que arrancó sin sorpresas y todos los ganadores

Finalmente llegó la noche más importante del cine mundial. Ya se entregan los 98° Premios Oscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, en una gala con seguridad reforzada ante la amenaza de un posible ataque en California, en pleno conflicto bélico de Estados Unidos con Medio Oriente.

En ese contexto árido, cientos de estrellas de la industria cinematográfica se reunirán hoy para vivir una noche especial, que presentará otra vez Conan O'Brien y que el mundo seguirá en vivo a través de diferentes plataformas y que se terminará cuando una de las 10 candidatas se alce con el Oscar a mejor película.

Los 98° Oscar comienzan a las 20.00 —hora uruguaya— y se pueden ver en vivo en Canal 12, HBO Max y TNT (en el servicio de televisión para abonados). La transmisión oficial de la alfombra roja inicia a las 19.30.

La película Sinners ( Pecadores ) lidera las nominaciones con 16 candidaturas, un récord histórico.

( ) lidera las nominaciones con 16 candidaturas, un récord histórico. Se espera que la gala sea un mano a mano entre Sinners y Una batalla tras otra.

21:26: "Sinners" gana su primer premio de la noche

Sinners se llevó el Oscar a mejor guion original, un trabajo firmado por el también director Ryan Coogler, quien consiguió una de las grandes ovaciones de la noche, tan contundente que él mismo tuvo que pedirle a los presentes que se sentaran porque estaba extremadamente nervioso, confesó.

21:31: Paul Thomas Anderson consiguió su Oscar

El director de Una batalla tras otra, Paul Thomas Anderson, consiguió por primera vez un premio Oscar personal, en este caso por mejor guion adaptado, por lo que hizo sobre la novela de Thomas Pynchon. Acumulaba 14 nominaciones y dijo al recoger la estatuilla que se sentía "increíblemente honrado" de ser parte de esta historia.

21:21: ganó Sean Penn... pero faltó con aviso

Sean Penn ganó el Oscar a mejor actor de reparto por su trabajo en Una batalla tras otra, película que le había valido una actuación en la misma categoría a Benicio del Toro. Ausente en la gala, nadie subió a recoger la estatuilla, que tuvo una presencia fugaz en la noche. Stellan Skarsgard había ganado el Globo de Oro por Valor sentimental, pero no le alcanzó para imponerse en esta ceremonia.

21:14: empate en el Oscar a mejor cortometraje de live-action

The Singers y Dos personas intercambiando saliva empataron en la categoría de mejor cortometraje de acción real, en una de las situaciones más llamativas de la noche que incluyó además una incómoda interrupción en el discurso del equipo de

Dos personas intercambiando saliva.

20:59: el primer Oscar al casting de la historia

En uno de los momentos más especiales de la noche, Paul Mescal por Hamnet, Gwyneth Paltrow por Marty Supremo, Chase Infiniti por Una batalla tras otra, Wagner Moura por El agente secreto y Delroy Lindo por Sinners subieron al escenario para presentar por primera vez el Oscar a mejor casting, una celebración al oficio de aquellos que se encargan de elegir a los actores. Cada uno de los intérpretes le dedicó emotivas palabras al director de casting de su correspondiente película y el premio, quizás una sorpresa, fue para Cassandra Kulukundis por Una batalla tras otra.

20:49: Anna Wintour y Anne Hathaway en escena y un doblete para "Frankenstein"

La emblemática exjefa de redacción de la revista Vogue y la protagonista de El diablo viste a la moda, que está a punto de estrenar su secuela, irrumpieron en escena para entregar el Oscar a mejor vestuario, que fue para Frankenstein, de Guillermo del Toro y, en concreto, para el trabajo de la neocelandesa Kate Hawley.

Inmediatamente después, y como era de esperar, Frankenstein ganó el Oscar a mejor maquillaje y peinado, un galardón recogido por Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey. Se lucieron especialmente al convertir a Jacob Elordi en la monstruosa criatura, una transformación que tuvo al actor más de 400 horas (en el acumulado) en la silla de maquillaje.

Jacob Elordi como "Frankenstein". Foto: Netflix

20:38: la música de "Sinners", la verdadera protagonista

Como se había anunciado, los Oscar de este año eligieron hacer dos homenajes musicales en lugar de darle el escenario a la interpretación de todas las nominadas a mejor canción. El primer tributo llegó temprano y fue para Sinners (Pecadores), una película completamente atravesada por la música en su trama y esencia. Una traspolación de la escena más memorable de la película, que funciona como un sincretismo de la música negra, se realizó en vivo en una secuencia vibrante que dejó a los presentes de pie en el Dolby Theatre.

20:35: "The Girl Who Cried Pearls", mejor corto animado

El cortometraje canadiense The Girl Who Cried Pearls, hecho en stop motion, se quedó con el otro Oscar dedicado a la animación, luego de que Will Arnett —quien presentó ambas categorías junto a Channing Tatum— hiciera una encendida declaración:

"Estamos premiando a las personas, no a la inteligencia artificial, porque la animación es una forma de arte que necesita ser protegida", dijo y levantó un fuerte aplauso.

20:31: el Oscar a mejor película animada, sin sorpresas

Como era de esperar, el fenómeno de Netflix Las guerreras K-pop se quedó con el Oscar a mejor película animada. La película arrasó en la temporada de premios en su categoría y también causó sensación con varias de sus canciones, sobre todo con "Golden", otro tema de porte triunfal que se coló en la noche de la Academia.

20.18: el primer premio de la noche, actriz de reparto

La 98° edición de los Oscar comenzó con el premio a la mejor actriz de reparto. Al escenario del Dolby Theatre salió Zoe Saldaña, ganadora de la pasada edición por Emilia Pérez, para anunciar las nominadas: Wunmi Mosaku por Pecadores, Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas por Valor sentimental, Teyana Taylor por Una batalla tras otra y Amy Madigan por La hora de la desaparición.

Como era de esperar, el premio fue para Amy Madigan.

Amy Madigan en los premios Oscar. Foto: Frederic J. BrownAFP fotos

20.00: comienza la ceremonia

El número de apertura comenzó con Conan O'Brien vestido como la Tía Gladys de La hora de la desaparición, lo que funcionó de puntapié para parodiar las distintas películas nominadas: Marty Supremo, Las guerreras Kpop, Valor sentimental, Hamnet, Pecadores.

Cuando salió al escenario, el comediante bromeó que sería el último presentador vivo de los Oscar, que habría seguridad reforzada, por la gente de la ópera y el ballet, en referencia a las declaraciones de Timothee Chalamet, y hasta generó un meme, en vivo, con Leonardo DiCaprio.

19.30: la fotogalería de la alfombra roja de los Oscar

La alfombra roja comenzó a recibir a los nominados y presentadores de la ceremonia. Las imágenes:

1 / 7: Chase Infiniti en la 98° edición de los premios Oscar. (Foto: Angela Weiss/AFP fotos) 2 / 7: La cantante Ejae en los premios Oscar. (Doto: Angela Weiss/AFP fotos) 3 / 7: El actor Wagner Moura y Germaine Le en los premios Oscar (Foto: Frederic J. Brown/AFP fotos) 4 / 7: Jessie Buckley llega a los premios Oscar. (Foto: Angela Weiss/AFP fotos) 5 / 7: La actriz Wunmi Mosaku llega a los Oscar. (Foto: Angela Weiss/AFP fotos) 6 / 7: La actriz Demi Moore llega a los premios Oscar. (Foto: Angela Weiss/AFP fotos) 7 / 7: El actor Stellan Skarsgard y su esposa Megan Everett-Skarsgard en los premios Oscar. (Foto: Angela Weiss/AFP fotos)

Todas las nominaciones a los Oscar 2026

MEJOR PELÍCULA

Bugonia

F1: La película

Frankestein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Valor sentimental

Pecadores

Sueño de trenes

MEJOR ACTOR

Timothée Chalamet - Marty Supremo

Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra

Ethan Hawke - Blue Moon

Michael B. Jordan - Pecadores

Wagner Moura - El agente secreto

Wagner Moura en "El agente secreto"

MEJOR ACTRIZ

Jessie Buckley - Hamnet

Rose Byne - If I Had Legs I'd Kick You

Kate Hudson - Song Sung Blue

Renate Reinsve - Valor sentimental

Emma Stone - Bugonia

MEJOR DIRECTOR

Chloé Zhao - Hamnet

Josh Safdie - Marty Supremo

Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra

Joachim Trier - Valor sentimental

Ryan Coogler - Pecadores

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Elle Fanning - Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor sentimental

Amy Madigan - La hora de la desaparición (Weapons)

Wunmi Mosaku - Pecadores

Teyana Taylor - Una batalla tras otra

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Benicio del Toro - Una batalla tras otra

Jacob Elordi - Frankestein

Delroy Lindo - Pecadores

Sean Penn - Una batalla tras otra

Stellan Skarsgard - Valor sentimental

MAQUILLAJE Y VESTUARIO

Frankestein

Kokuho

Pecadores

La máquina: The Smashing Machine

La hermanastra fea

Emma Stone en la película "Bugonia". Foto: Difusión.

BANDA SONORA ORIGINAL

Bugonia

Frankestein

Hamnet

Una batalla tras otra

Pecadores

CORTOMETRAJE LIVE-ACTION

Butcher's Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen's Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

CORTOMETRAJE ANIMADO

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

MEJOR GUION ADAPTADO

Bugonia - Will Tracy

Frankestein - Guillermo del Toro

Hamnet - Chloé Zhao y Maggie O'Farrell

Una batalla tras otra - Paul Thomas Anderson

Sueño de trenes - Clint Bentley y Greg Kwedar

"Sueño de trenes", una de las mejores películas de Netflix. Foto: Netflix

MEJOR GUION ORIGINAL

Blue Moon - Robert Kaplow

Fue solo un accidente - Jafar Panahi

Marty Supremo - Ronald Bronstein y Josh Safdie

Valor sentimental - Eskil Vogt, Joachim Trier

Pecadores - Ryan Coogler

CASTING (nueva categoría)

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Pecadores

DISEÑO DE VESTUARIO

Avatar: fuego y cenizas

Frankestein

Hamnet

Marty Supremo

Pecadores

CANCIÓN ORIGINAL

"Dear Me" - Diane Warren: Relentless

"Golden" - Las guerreras K-pop

"I Lied to You" - Pecadores

"Sweet Dreams of Joy" - Viva Verdi!

"Train Dreams" - Sueño de trenes

DOCUMENTAL

The Alabama Solution

Come See Me In The Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil is Busy

Perfectly a Strangeness

PELÍCULA INTERNACIONAL

El agente secreto - Brasil

Fue solo un accidente - Francia

Valor sentimental - Noruega

Sirat - España

La voz de Hind Rajab - Tunez

PELÍCULA ANIMADA

Arco

Elio

Las guerreras K-pop

Little Amélie or The Character of Rain

Zootopia 2

DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Frankestein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

EDICIÓN

F1: La película

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Pecadores

SONIDO

F1: La película

Frankestein

Una batalla tras otra

Pecadores

Sirat

EFECTOS VISUALES

Avatar: fuego y cenizas

F1: La película

Jurassic World Renace

The Lost Bus

Pecadores

FOTOGRAFÍA

Frankestein - Dan Laustsen

Marty Supremo - Darius Khondji

Una batalla tras otra - Michael Bauman

Pecadores - Autumn Durald Arkapaw

Sueño de trenes - Adolpho Veloso