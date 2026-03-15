Premios Oscar 2026 en vivo: el minuto a minuto de la ceremonia que arrancó sin sorpresas y todos los ganadores
Se están entregando los 98° Premios Oscar y se perfila un mano a mano entre "Sinners" y "Una batalla tras otra". Dónde ver los Oscar, los galardones y todas las perlitas de la noche, en esta nota.
Finalmente llegó la noche más importante del cine mundial. Ya se entregan los 98° Premios Oscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, en una gala con seguridad reforzada ante la amenaza de un posible ataque en California, en pleno conflicto bélico de Estados Unidos con Medio Oriente.
En ese contexto árido, cientos de estrellas de la industria cinematográfica se reunirán hoy para vivir una noche especial, que presentará otra vez Conan O'Brien y que el mundo seguirá en vivo a través de diferentes plataformas y que se terminará cuando una de las 10 candidatas se alce con el Oscar a mejor película.
- Los 98° Oscar comienzan a las 20.00 —hora uruguaya— y se pueden ver en vivo en Canal 12, HBO Max y TNT (en el servicio de televisión para abonados). La transmisión oficial de la alfombra roja inicia a las 19.30.
- La película Sinners (Pecadores) lidera las nominaciones con 16 candidaturas, un récord histórico.
- Se espera que la gala sea un mano a mano entre Sinners y Una batalla tras otra.
21:26: "Sinners" gana su primer premio de la noche
Sinners se llevó el Oscar a mejor guion original, un trabajo firmado por el también director Ryan Coogler, quien consiguió una de las grandes ovaciones de la noche, tan contundente que él mismo tuvo que pedirle a los presentes que se sentaran porque estaba extremadamente nervioso, confesó.
21:31: Paul Thomas Anderson consiguió su Oscar
El director de Una batalla tras otra, Paul Thomas Anderson, consiguió por primera vez un premio Oscar personal, en este caso por mejor guion adaptado, por lo que hizo sobre la novela de Thomas Pynchon. Acumulaba 14 nominaciones y dijo al recoger la estatuilla que se sentía "increíblemente honrado" de ser parte de esta historia.
21:21: ganó Sean Penn... pero faltó con aviso
Sean Penn ganó el Oscar a mejor actor de reparto por su trabajo en Una batalla tras otra, película que le había valido una actuación en la misma categoría a Benicio del Toro. Ausente en la gala, nadie subió a recoger la estatuilla, que tuvo una presencia fugaz en la noche. Stellan Skarsgard había ganado el Globo de Oro por Valor sentimental, pero no le alcanzó para imponerse en esta ceremonia.
21:14: empate en el Oscar a mejor cortometraje de live-action
The Singers y Dos personas intercambiando saliva empataron en la categoría de mejor cortometraje de acción real, en una de las situaciones más llamativas de la noche que incluyó además una incómoda interrupción en el discurso del equipo de
Dos personas intercambiando saliva.
20:59: el primer Oscar al casting de la historia
En uno de los momentos más especiales de la noche, Paul Mescal por Hamnet, Gwyneth Paltrow por Marty Supremo, Chase Infiniti por Una batalla tras otra, Wagner Moura por El agente secreto y Delroy Lindo por Sinners subieron al escenario para presentar por primera vez el Oscar a mejor casting, una celebración al oficio de aquellos que se encargan de elegir a los actores. Cada uno de los intérpretes le dedicó emotivas palabras al director de casting de su correspondiente película y el premio, quizás una sorpresa, fue para Cassandra Kulukundis por Una batalla tras otra.
20:49: Anna Wintour y Anne Hathaway en escena y un doblete para "Frankenstein"
La emblemática exjefa de redacción de la revista Vogue y la protagonista de El diablo viste a la moda, que está a punto de estrenar su secuela, irrumpieron en escena para entregar el Oscar a mejor vestuario, que fue para Frankenstein, de Guillermo del Toro y, en concreto, para el trabajo de la neocelandesa Kate Hawley.
Inmediatamente después, y como era de esperar, Frankenstein ganó el Oscar a mejor maquillaje y peinado, un galardón recogido por Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey. Se lucieron especialmente al convertir a Jacob Elordi en la monstruosa criatura, una transformación que tuvo al actor más de 400 horas (en el acumulado) en la silla de maquillaje.
20:38: la música de "Sinners", la verdadera protagonista
Como se había anunciado, los Oscar de este año eligieron hacer dos homenajes musicales en lugar de darle el escenario a la interpretación de todas las nominadas a mejor canción. El primer tributo llegó temprano y fue para Sinners (Pecadores), una película completamente atravesada por la música en su trama y esencia. Una traspolación de la escena más memorable de la película, que funciona como un sincretismo de la música negra, se realizó en vivo en una secuencia vibrante que dejó a los presentes de pie en el Dolby Theatre.
20:35: "The Girl Who Cried Pearls", mejor corto animado
El cortometraje canadiense The Girl Who Cried Pearls, hecho en stop motion, se quedó con el otro Oscar dedicado a la animación, luego de que Will Arnett —quien presentó ambas categorías junto a Channing Tatum— hiciera una encendida declaración:
"Estamos premiando a las personas, no a la inteligencia artificial, porque la animación es una forma de arte que necesita ser protegida", dijo y levantó un fuerte aplauso.
20:31: el Oscar a mejor película animada, sin sorpresas
Como era de esperar, el fenómeno de Netflix Las guerreras K-pop se quedó con el Oscar a mejor película animada. La película arrasó en la temporada de premios en su categoría y también causó sensación con varias de sus canciones, sobre todo con "Golden", otro tema de porte triunfal que se coló en la noche de la Academia.
20.18: el primer premio de la noche, actriz de reparto
La 98° edición de los Oscar comenzó con el premio a la mejor actriz de reparto. Al escenario del Dolby Theatre salió Zoe Saldaña, ganadora de la pasada edición por Emilia Pérez, para anunciar las nominadas: Wunmi Mosaku por Pecadores, Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas por Valor sentimental, Teyana Taylor por Una batalla tras otra y Amy Madigan por La hora de la desaparición.
Como era de esperar, el premio fue para Amy Madigan.
20.00: comienza la ceremonia
El número de apertura comenzó con Conan O'Brien vestido como la Tía Gladys de La hora de la desaparición, lo que funcionó de puntapié para parodiar las distintas películas nominadas: Marty Supremo, Las guerreras Kpop, Valor sentimental, Hamnet, Pecadores.
Cuando salió al escenario, el comediante bromeó que sería el último presentador vivo de los Oscar, que habría seguridad reforzada, por la gente de la ópera y el ballet, en referencia a las declaraciones de Timothee Chalamet, y hasta generó un meme, en vivo, con Leonardo DiCaprio.
19.30: la fotogalería de la alfombra roja de los Oscar
La alfombra roja comenzó a recibir a los nominados y presentadores de la ceremonia. Las imágenes:
Todas las nominaciones a los Oscar 2026
MEJOR PELÍCULA
Bugonia
F1: La película
Frankestein
Hamnet
Marty Supremo
Una batalla tras otra
El agente secreto
Valor sentimental
Pecadores
Sueño de trenes
MEJOR ACTOR
Timothée Chalamet - Marty Supremo
Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra
Ethan Hawke - Blue Moon
Michael B. Jordan - Pecadores
Wagner Moura - El agente secreto
MEJOR ACTRIZ
Jessie Buckley - Hamnet
Rose Byne - If I Had Legs I'd Kick You
Kate Hudson - Song Sung Blue
Renate Reinsve - Valor sentimental
Emma Stone - Bugonia
MEJOR DIRECTOR
Chloé Zhao - Hamnet
Josh Safdie - Marty Supremo
Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra
Joachim Trier - Valor sentimental
Ryan Coogler - Pecadores
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Elle Fanning - Valor sentimental
Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor sentimental
Amy Madigan - La hora de la desaparición (Weapons)
Wunmi Mosaku - Pecadores
Teyana Taylor - Una batalla tras otra
MEJOR ACTOR DE REPARTO
Benicio del Toro - Una batalla tras otra
Jacob Elordi - Frankestein
Delroy Lindo - Pecadores
Sean Penn - Una batalla tras otra
Stellan Skarsgard - Valor sentimental
MAQUILLAJE Y VESTUARIO
Frankestein
Kokuho
Pecadores
La máquina: The Smashing Machine
La hermanastra fea
BANDA SONORA ORIGINAL
Bugonia
Frankestein
Hamnet
Una batalla tras otra
Pecadores
CORTOMETRAJE LIVE-ACTION
Butcher's Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen's Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva
CORTOMETRAJE ANIMADO
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters
MEJOR GUION ADAPTADO
Bugonia - Will Tracy
Frankestein - Guillermo del Toro
Hamnet - Chloé Zhao y Maggie O'Farrell
Una batalla tras otra - Paul Thomas Anderson
Sueño de trenes - Clint Bentley y Greg Kwedar
MEJOR GUION ORIGINAL
Blue Moon - Robert Kaplow
Fue solo un accidente - Jafar Panahi
Marty Supremo - Ronald Bronstein y Josh Safdie
Valor sentimental - Eskil Vogt, Joachim Trier
Pecadores - Ryan Coogler
CASTING (nueva categoría)
Hamnet
Marty Supremo
Una batalla tras otra
El agente secreto
Pecadores
DISEÑO DE VESTUARIO
Avatar: fuego y cenizas
Frankestein
Hamnet
Marty Supremo
Pecadores
CANCIÓN ORIGINAL
"Dear Me" - Diane Warren: Relentless
"Golden" - Las guerreras K-pop
"I Lied to You" - Pecadores
"Sweet Dreams of Joy" - Viva Verdi!
"Train Dreams" - Sueño de trenes
DOCUMENTAL
The Alabama Solution
Come See Me In The Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
CORTOMETRAJE DOCUMENTAL
All the Empty Rooms
Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: Were and Are Gone
The Devil is Busy
Perfectly a Strangeness
PELÍCULA INTERNACIONAL
El agente secreto - Brasil
Fue solo un accidente - Francia
Valor sentimental - Noruega
Sirat - España
La voz de Hind Rajab - Tunez
PELÍCULA ANIMADA
Arco
Elio
Las guerreras K-pop
Little Amélie or The Character of Rain
Zootopia 2
DISEÑO DE PRODUCCIÓN
Frankestein
Hamnet
Marty Supremo
Una batalla tras otra
Pecadores
EDICIÓN
F1: La película
Marty Supremo
Una batalla tras otra
Valor sentimental
Pecadores
SONIDO
F1: La película
Frankestein
Una batalla tras otra
Pecadores
Sirat
EFECTOS VISUALES
Avatar: fuego y cenizas
F1: La película
Jurassic World Renace
The Lost Bus
Pecadores
FOTOGRAFÍA
Frankestein - Dan Laustsen
Marty Supremo - Darius Khondji
Una batalla tras otra - Michael Bauman
Pecadores - Autumn Durald Arkapaw
Sueño de trenes - Adolpho Veloso
-
Oscar 2026: Lo que hay que saber para una fiesta del cine con dos favoritos, poca música y un largo In Memorian
Conan O’Brien: tres décadas de comedia, crisis televisivas y un inesperado reinado en los Oscar
Oscar 2026: las favoritas a Mejor Película, dónde verlas y sus chances de ganar
Oscar 2026: quiénes son los directores nominados y qué chances tienen de llevarse la estatuilla dorada
Oscar 2026: el análisis detrás de los nominados a mejor actor y quién se perfila como el gran ganador
Oscar 2026: ¿quién ganará el premio a mejor actriz? El análisis de las cinco candidatas que buscan hacer historia
¿Encontraste un error?