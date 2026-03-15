Oscar 2026: Lo que hay que saber para una fiesta del cine con dos favoritos, poca música y un largo In Memorian

Hoy se entregan los premios al mérito de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, o sea, los Oscar, la llamada, por cronistas perezosos como la gran noche del cine. Una fiesta para cinéfilos, incluso para aquellos que miran esta clase autocelebración industrial con cierta desconfianza.

Para esperar a los ganadores con algún conocimiento de causa, acá van algunas claves sobre lo que puede pasar esta noche, aunque, como siempre, no faltarán sorpresas y ausencias.

Cómo y dónde verla.

Este año la ceremonia empieza a las 20.00 de Uruguay (lo que hará que no se vaya tan entrada la madrugada como suele pasar) y se podrá ver por HBO Max, por un par de señales de TNT en las grillas básicas de los servicios para abonados y por Canal 12 en televisión abierta. Un rato antes comienza el desfile de estrellas y nominados por la alfombra roja, que también es parte del espectáculo.

Un duelo imprevisible.

La noche del Oscar podría convertirse en un choque de titanes, ya que dos grandes películas de Warner Bros. compiten por buena parte de los premios. Una batalla tras otra ha dominado la temporada, ganando los principales galardones en los Globos de Oro y en los sindicatos clave de Hollywood. Su camino hacia el Oscar a mejor película también podría incluir premios para los actores Sean Penn y Teyana Taylor, así como para su guionista y director Paul Thomas Anderson.

Pero no se puede descartar Pecadores, de Ryan Coogler, que rompió el récord de mayor número de nominaciones al Oscar (tiene 16) y ganó impulso en los premios del Sindicato de Actores de Cine, donde su protagonista, Michael B. Jordan, se impuso. La definición podría estar muy reñida.

¿Y el mejor actor?

A Jordan se lo considera el favorito —aunque de manera bastante frágil— en una carrera por el Oscar al mejor actor en la que cualquiera de los nominados tiene posibilidades reales de ganar. Timothée Chalamet, estrella de Marty Supreme, consiguió algunas victorias tempranas en los Globos de Oro y en los Critics Choice Awards, pero desde entonces ha perdido impulso. Leonardo DiCaprio podría beneficiarse si Una batalla tras otra termina arrasando con los premios. Y, con una competencia tan ajustada, tampoco sería raro que surgiera un ganador inesperado entre Wagner Moura (El agente secreto) o Ethan Hawke (Blue Moon). En mejor actriz, en cambio, todo indica que ganará Jessie Buckley por Hamnet.

La categoría nueva.

El segmento especial del show en el que cinco de los ganadores más recientes de las principales categorías de actuación presentan al siguiente galardonado regresará tras su ausencia en 2025. Esta vez estará dedicado a celebrar a los protagonistas de la primera categoría nueva en más de dos décadas: mejor director de casting. El formato permitirá explicar al público la importancia del trabajo de los directores de elenco en el proceso de creación de una película. Las nominadas en ese rubro son Pecadores, Hamnet, Marty Supreme, Una batalla tras otra y El agente secreto.

El regreso de Conan.

Conan O'Brien Foto: CHRIS TORRES/EFE

Después de una conducción muy bien recibida el año pasado, Conan O’Brien volverá a ser el anfitrión del Oscar por segunda vez. No sería extraño que ese trabajo quede en sus manos durante un tiempo, considerando cuánto tiempo ABC y la Academia mantuvieron al conductor Jimmy Kimmel, que presentó la ceremonia en cuatro ocasiones. Aun así, ya hay un cambio importante en el horizonte: los Oscar pasarán de ABC a YouTube en 2029, lo que marcará una nueva era para lo que durante décadas fue una de las noches centrales de la televisión abierta.

Un In Memoriam masivo.

¿Podría el momento más recordado de la noche no venir de un discurso de agradecimiento sino de un homenaje? El segmento anual In Memoriam, dedicado a las figuras de la industria fallecidas en el último año, promete ser particularmente amplio. El montaje incluiría a estrellas como Diane Keaton, Val Kilmer, Robert Duvall y Catherine O’Hara. También se rumorea que Meg Ryan y Billy Crystal homenajearán a su director en Cuando Harry conoció a Sally, Rob Reiner, además de una interpretación de Barbra Streisand en tributo a Robert Redford.

Presentadores famosos.

Nicole Kidman, Pedro Pascal, Channing Tatum, Ewan McGregor, Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal, Priyanka Chopra Jonas, Gwyneth Paltrow, Sigourney Weaver, Javier Bardem, Adrien Brody, Demi Moore, Zoe Saldaña y Bill Pullman, entre otros, subirán al escenario del teatro Dolby para presentar algunos de los premios. También aparecerán algunos de los nominados, como Rose Byrne, Delroy Lindo y el brasileño Wagner Moura.

Poca música.

Después de que el año pasado se eliminaran de la gala las actuaciones musicales de las canciones nominadas -en respeto a los afectados por los incendios en Los Ángeles- esta edición solo contará con dos interpretaciones de temas de las películas Pecadores y KPop Demon Hunters. “Nos decantamos por esas actuaciones por las propias películas. Queremos celebrar a la película más nominada de todos los tiempos y a un fenómeno global”, dijo Katy Mullan, productora ejecutiva de la gala.

Además, incluir K-pop en la ceremonia también puede ser una manera de atraer a nuevas generaciones, cada vez menos acostumbradas a los formatos televisivos tradicionales.

Con información de The New York Times y agencias.

