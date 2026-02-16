Murió Robert Duvall, actor de "El Padrino" y ganador del Oscar por "El precio de la felicidad"; tenía 95 años

El actor Robert Duvall, recordado por sus papeles en clásicos del cine como El Padrino y Apocalypse Now, murió el domingo a los 95 años, informó su esposa este lunes.

"Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo", escribió su esposa, Luciana Duvall.

A lo largo de una carrera que se extendió por casi siete décadas, Duvall cosechó siete nominaciones al Oscar por películas como El padrino, Apocalipsis Now o El Juez. Su único Oscar lo ganó como mejor actor protagónico por El precio de la felicidad.

Nacido el 5 de enero de 1931 en San Diego, California, estuvo en el ejército y trabajó en una oficina de correos, hasta que se entregó a su amor por la actuación. Dio sus primeros pasos en un grupo de teatro y en los años 50 se forjó en las tablas. Saltó a la pantalla chica a fines de esa década y poco después debutó en cine, con el clásico Matar a un ruiseñor (1962), de Robert Mulligan.

Su Tom Hagen de El padrino, un papel al que volvería en la segunda parte del drama sobre la mafia, catapultó su carrera y lo impulsó a convertirse en uno de los grandes actores de su generación.

"Para el mundo, fue un actor ganador del Oscar, un director y un narrador. Para mí, lo era todo. Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una buena comida y su capacidad para conquistar el corazón. En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la auténtica esencia humana que representaban. Al hacerlo, nos deja algo duradero e inolvidable. Gracias por los años de apoyo que le brindaron a Bob y por brindarnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que nos deja", agregó su esposa en sus redes sociales.

La última película con Duvall que se estrenó en cines uruguayos fue el thriller Viudas (2018), dirigida por Steve McQueen. Su último trabajo actoral, en tanto, fue Los crímenes de la academia, la película de Netflix protagonizada por Christian Bale y lanzada en 2022.