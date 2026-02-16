La actriz Maya Hawke se casó de sorpresa en San Valentín y convirtió la boda en una reunión de "Stranger Things"

La actriz Maya Hawke, conocida por su papel de Robin Buckley en la serie de Netflix, Stranger Things se casó el sábado, día de San Valentín, con el músico Christian Lee Hutson en la ciudad de Nueva York, según publicaron este domingo las revistas People y Hola.

Hawke, de 27 años, y Hutson, de 35, se dieron el sí quiero en una ceremonia en la iglesia St. George's Episcopal, en Manhattan, a la que asistieron los padres de ella —los actores Uma Thurman e Ethan Hawke—, así como varios de sus compañeros de reparto de la serie de Netflix.

De acuerdo con las revistas, la pareja empezó su relación a principios de 2022 y la han mantenido fuera de los focos, apareciendo juntos en algún evento de alfombra roja, pero se conocen desde hace años y colaboraron en el álbum de Hawke, Chaos Angel (2024).

Maya Hawke en la serie "Stanger Things". Foto: Difusión. Foto: Cortesía de Netflix

Hawke aparece en las fotos de su gran día caminando por las calles de la ciudad radiante, con un vestido blanco sin mangas y con cuello de barca, mientras que Hutson luce un traje con chaleco clásico, en blanco y negro, con pajarita.

La actriz se sumó a la exitosa serie de Netflix en su tercera temporada y desde entonces se ganó un lugar en el corazón de los fanáticos de la serie de ciencia ficción, creada por los hermanos Duffer. El episodio final tuvo cerca de 60 millones de visualizaciones en sus primeros cinco días.

En la ceremonia estuvieron varios de los actores de Stranger Things, como Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton y Joe Keery, así como Iris Apatow y su novio Sam Nivola, según informó la prensa del corazón.

Agencia EFE