Daniel Castro estrenó ciclo que apuesta al diálogo entre apellidos compartidos y miradas distintas

El periodista Daniel Castro estrenó Vos en agenda, un programa que se emite por streaming y por Cardinal TV y que propone un formato original: reunir a personalidades públicas que comparten apellido, pero no parentesco, para dialogar sobre actualidad, política, cultura y vida personal.

Emitido desde los estudios de MVD Films, con juegos, preguntas cruzadas y momentos introspectivos, el ciclo apuesta a la conversación profunda y respetuosa en tiempos de confrontación. “Es una forma modesta de demostrar que se puede disentir sin agravio”, sostiene el periodista, que también continúa en Radio Sarandí.

-Arrancaste con “Vos en agenda” esta semana. ¿Por dónde va el ciclo?

-Es un programa que sale en vivo por streaming, a través de mi canal de YouTube @danielcastrouy, y también por Cardinal TV, que llega a más de 90 cables en el interior del país. Después queda on demand en TCC, la empresa de cable de Montevideo, y en Canal 11 de Punta del Este en diferido. La verdad es que la cobertura es muy importante y estoy feliz, porque el mensaje se multiplica.

-La idea es bastante particular: reunir a personas con el mismo apellido pero sin parentesco. ¿Cómo surge?

-Empezó casi como un juego y terminó siendo una muy buena idea. Con la excusa del apellido compartido, pero sin vínculo familiar, empecé a explorar las variantes que podían surgir. Encontré contrastes interesantes, puntos en común inesperados y diálogos profundos. En un país chico como el nuestro, donde todos más o menos se conocen, eso genera una dinámica muy rica.

-Los primeros invitados fueron los Goñi: Máximo (el relator) y Rodrigo (el diputado nacionalista). ¿Qué pasó ahí?

-Se tienen admiración mutua, pero también marcaron diferencias, sobre todo en política: uno con una mirada más conservadora y otro más de izquierda. Y eso estuvo buenísimo, porque dialogaron con respeto y profundidad. Para mí eso es sustantivo.

Vos en Agenda, con Javier Maximo Goñi y Rodrigo Goñi en los estudios de MVD films en Montevideo. Estefania Leal/Archivo El Pais

-¿Qué otras duplas se vienen?

-Van a estar, por ejemplo, los Viera, dos senadores del interior y de distintos partidos. También vendrán las “Pérez Tecno”: Agustina Pérez Comenale y Ana Laura Pérez, que comunican temas complejos vinculados a la innovación y el mundo digital. Más adelante habrá duplas femeninas, pensando en marzo; y cuando se acerque el Mundial, Matías Cabrera y el “Tano” Cabrera, árbitro y exfutbolista. Hay decenas de combinaciones posibles.

-El programa tiene juegos y dinámicas. ¿Cómo funcionan?

-La idea es generar cercanía y, si hay confrontación, que sea con altura. No se trata de encerrar a nadie ni de domar a nadie. Cada invitado tiene libertad total. Pero sí buscamos dedicar más tiempo del habitual para desarrollar ideas profundas. Hay una “caja de palabras”, donde cada uno elige una sin verla y eso dispara conversaciones que a veces son conmovedoras. También hay un momento frente al espejo, donde se les pide que digan qué ven, cómo enfrentan el paso del tiempo. Y hay preguntas cruzadas entre ellos.

-El espíritu parece ir más allá del entretenimiento.

-Es una forma modesta de demostrar que es posible recuperar el diálogo, aun defendiendo posturas contrapuestas. Podemos disentir sin agravio, con respeto por lo que compartimos más allá de las diferencias.

-¿Cuándo se emite?

-Los jueves a las 16:30, desde MVD Estudios, con producción de Williams "Cholo" Ledesma.

-¿Te vas a guardar un cierre con todos los Castro?

-¡Claro! La idea es hacer una gran reunión de Castro. Hay periodistas, carnavaleros, políticos, empresarios…”El Flaco” Raúl Castro, Diego Castro, Eunice Castro, la gente de cerámicas Castro. Ninguno es pariente mío. Ellos son los importantes; yo soy el que los convoca.

-Seguís también en Sarandí. ¿Cómo vivís este momento de los medios?

-Estoy en Sarandí al mediodía y muy enfocado en este proyecto, que me encanta producir. Estamos todos explorando un territorio nuevo. Es fascinante: hay amenazas, pero también oportunidades. En Uruguay la torta publicitaria es chica, a veces parece un alfajor y si te toca una grajea ya estás contento. Pero nadie se está tomando el streaming como un hobby. Hay vocación de innovar y de hacer periodismo.

-¿El streaming va a reemplazar a otros consumo?

-No creo que sustituya a la televisión. Los canales abiertos siguen siendo tanques de guerra y también están desarrollando sus propias verticales digitales. Me parece que el futuro es complementario. Los hábitos cambian, los números marcan tendencia, pero la convivencia entre formatos llegó para quedarse.