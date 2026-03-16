Ganadores de los premios Oscar 2026: una a una, dónde ver todas las películas y las mejores actuaciones
¿Qué ganadoras del Oscar están para ver en Netflix y en qué plataformas de streaming se encuentran las demás? Aquí, la lista completa de gandoras y una guía para verlas en la pantalla.
Los premios Oscar 2026 llegaron a su fin y repartieron 25 estatuillas en 24 categorías (una terminó con empate), incluyendo la de mejor casting que se entregó por primera vez y fue para Una batalla tras otra. En una gala con pocas sorpresas y muchas confirmaciones, la película de Paul Thomas Anderson salió como máxima ganadora con seis estatuillas.
A continuación, todos los ganadores de la 98° edición de los premios Oscar y dónde ver las películas, ya sea en plataformas de streaming o en las salas de cine de Uruguay.
Los 25 ganadores de los Oscar 2026
En el orden en que se entregaron.
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Amy Madigan por Weapons (La hora de la desaparición)
Dónde verla: HBO Max
MEJOR LARGOMETRAJE ANIMADO
Las guerreras K-pop
Dónde verla: Netflix
MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO
The Girl Who Cried Pearls
Dónde verla: no está disponible en Uruguay
MEJOR VESTUARIO
Frankenstein (Kate Hawley)
Dónde verla: Netflix
MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO
Frankenstein (Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey)
Dónde verla: Netflix
MEJOR CASTING
Cassandra Kulukundis por Una batalla tras otra
Dónde verla: HBO Max y en cines
MEJOR CORTOMETRAJE - empate
The Singers
Dónde verlo: Netflix
Dos personas intercambiando saliva
Dónde verlo: no está disponible en Uruguay
MEJOR ACTOR DE REPARTO
Sean Penn por Una batalla tras otra
Dónde verla: HBO Max y en cines
MEJOR GUION ADAPTADO
Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra
Dónde verla: HBO Max y en cines
MEJOR GUION ORIGINAL
Ryan Coogler por Sinners
Dónde verla: HBO Max y en cines
MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN
Frankenstein (Tamara Deverell)
Dónde verla: Netflix
MEJORES EFECTOS VISUALES
Avatar: fuego y cenizas (Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett)
Dónde verla: en cines
MEJOR BANDA SONORA
Sinners (Ludwig Goransson)
Dónde verla: HBO Max y en cines
MEJOR SONIDO
F1: La película (Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta)
Dónde verla: no está disponible en Uruguay
MEJOR EDICIÓN
Una batalla tras otra (Andy Jurgensen)
Dónde verla: HBO Max y en cines
MEJOR FOTOGRAFÍA
Sinners (Autumn Durald Arkapaw)
Dónde verla: HBO Max y en cines
MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL
Valor sentimental (Noruega)
Dónde verla: Mubi y en cines
MEJOR CANCIÓN ORIGINAL
"Golden" - Las guerreras K-pop
Dónde verla: Netflix
MEJOR DIRECTOR
Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra
Dónde verla: HBO Max y en cines
MEJOR ACTOR
Michael B. Jordan por Sinners
Dónde verla: HBO Max y en cines
MEJOR ACTRIZ
Jessie Buckley - Hamnet
Dónde verla: en cines
MEJOR PELÍCULA
Una batalla tras otra
Dónde verla: HBO Max
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