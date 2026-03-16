Ganadores de los premios Oscar 2026: una a una, dónde ver todas las películas y las mejores actuaciones

Los premios Oscar 2026 llegaron a su fin y repartieron 25 estatuillas en 24 categorías (una terminó con empate), incluyendo la de mejor casting que se entregó por primera vez y fue para Una batalla tras otra. En una gala con pocas sorpresas y muchas confirmaciones, la película de Paul Thomas Anderson salió como máxima ganadora con seis estatuillas.

A continuación, todos los ganadores de la 98° edición de los premios Oscar y dónde ver las películas, ya sea en plataformas de streaming o en las salas de cine de Uruguay.

Los 25 ganadores de los Oscar 2026

En el orden en que se entregaron.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Amy Madigan por Weapons (La hora de la desaparición)

Dónde verla: HBO Max

MEJOR LARGOMETRAJE ANIMADO

Las guerreras K-pop

Dónde verla: Netflix

MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO

The Girl Who Cried Pearls

Dónde verla: no está disponible en Uruguay

MEJOR VESTUARIO

Frankenstein (Kate Hawley)

Dónde verla: Netflix

MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO

Frankenstein (Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey)

Dónde verla: Netflix

MEJOR CASTING

Cassandra Kulukundis por Una batalla tras otra

Dónde verla: HBO Max y en cines

MEJOR CORTOMETRAJE - empate

The Singers

Dónde verlo: Netflix

Dos personas intercambiando saliva

Dónde verlo: no está disponible en Uruguay

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Sean Penn por Una batalla tras otra

Dónde verla: HBO Max y en cines

MEJOR GUION ADAPTADO

Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra

Dónde verla: HBO Max y en cines

MEJOR GUION ORIGINAL

Ryan Coogler por Sinners

Dónde verla: HBO Max y en cines

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Frankenstein (Tamara Deverell)

Dónde verla: Netflix

MEJORES EFECTOS VISUALES

Avatar: fuego y cenizas (Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett)

Dónde verla: en cines

MEJOR BANDA SONORA

Sinners (Ludwig Goransson)

Dónde verla: HBO Max y en cines

MEJOR SONIDO

F1: La película (Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta)

Dónde verla: no está disponible en Uruguay

MEJOR EDICIÓN

Una batalla tras otra (Andy Jurgensen)

Dónde verla: HBO Max y en cines

MEJOR FOTOGRAFÍA

Sinners (Autumn Durald Arkapaw)

Dónde verla: HBO Max y en cines

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Valor sentimental (Noruega)

Dónde verla: Mubi y en cines

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

"Golden" - Las guerreras K-pop

Dónde verla: Netflix

MEJOR DIRECTOR

Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra

Dónde verla: HBO Max y en cines

MEJOR ACTOR

Michael B. Jordan por Sinners

Dónde verla: HBO Max y en cines

MEJOR ACTRIZ

Jessie Buckley - Hamnet

Dónde verla: en cines

MEJOR PELÍCULA

Una batalla tras otra

Dónde verla: HBO Max

