Dónde ver "Una batalla tras otra": la gran ganadora de los Oscar 2026 está en una plataforma de streaming

Este domingo se realizó una nueva edición de los premios Oscar. La gala, previsible en la mayoría de las categorías salvo por el empate a "mejor corto documental" que arruinó la penca de millones como bromeó el conductor, Conan O'Brien, dividió los trofeos entre Una batalla tras otra, Frankenstein y Pecadores, como era de esperar.

Además, se llevó dos premios el fenómeno K-Pop Demon Hunters de Netflix, a mejor canción original y película animada.

A diferencia de años anteriores, la gran ganadora de los Oscar ya se encuentra disponible en streaming. Una batalla tras otra está en HBO Max, al igual que Pecadores, otra de las grandes premiadas en la 98° edición de los premios Oscar.

La película de Ryan Coogler que mezcla crítica social, vampiros y posee una de las escenas que más destacadas de la cosecha de cine 2025, llegó a la ceremonia haciendo historia gracias a sus 16 nominaciones. Se llevó cuatro estatuillas: banda sonora, fotografía, mejor actor para Michael B. Jordan y guión original para Coogler.

Michael B. Jordan con el Oscar a mejor actor por "Pecadores". Foto: Archivo. Foto: Kevin Winter / AFP

La vistosa Frankenstein de Guillermo del Toro también llegó cargada de nominaciones: nueve, y se llevó tres, a los equipos de maquillaje y peluquería, diseño de producción y vestuario.

En las principales categorías, película y dirección, se impuso Una batalla tras otra, escrita, dirigida y producida por Paul Thomas Anderson. El realizador, hasta entonces 11 veces nominado y con 0 victorias, subió tres veces para agradecer sus premios.

Chase Infiniti le entrega el Oscar a mejor casting a Cassandra Kulukundis, por "Una batalla tras otra". Foto: Patrick T. Fallon / AFP

Inspirada en la novela Vineland de Thomas Pynchon, Una batalla tras otra es una combinación de géneros que van de la comedia al drama político, con revolucionarios fumados, militares obsesionados, monjas poco ortodoxas y hasta una sociedad secreta. Protagonizada por Leonardo DiCaprio, Chase Infiniti, Teyana Taylor, Benicio del Toro y Sean Penn (todos nominados al Oscar), la película se impuso en seis categorías: edición, guion adaptado y dirección (para Anderson), casting, actor de reparto (Sean Penn) y mejor película.

Una batalla tras otra, ganadora de seis premios Oscar, incluyendo mejor película, está disponible en HBO Max.