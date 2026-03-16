¿Por qué Sean Penn no fue a los Oscar 2026? El motivo de su ausencia y su viaje a un país en conflicto

El actor estadounidense Sean Penn, obtuvo el domingo su tercer premio Oscar, aunque no acudió a la ceremonia realizada en el Dolby Theatre en Los Ángeles. El motivo no se debió a una postura contraria a la Academia o una filmación, sino que se encuentra en Kiev para "apoyar a Ucrania", indicó a la agencia AFP un alto responsable ucraniano.

Sean Penn "está en Ucrania, pero se trata de una visita privada", dijo el funcionario, añadiendo que el artista ganador del Oscar por Una batalla tras otra, "solo busca apoyar a Ucrania".

Según él, se prevé que este mismo lunes se reúna con el presidente Volodimir Zelenski. Penn codirigió un elogioso documental sobre el mandatario ucraniano, Superpower, proyectado en el festival de la Berlinale en 2023.

Una segunda fuente dijo a AFP que el actor incluso planea ir a visitar el frente en el este del país.

El elenco y responsables de "Una batalla tras otra" al ganar el Oscar a mejor película. Foto: Archivo. Foto: Kevin Winter / AFP

El intérprete de Río místico, uno de los principales apoyos de Kiev en Hollywood, ya ha viajado a Ucrania en varias ocasiones desde el inicio de la invasión rusa en 2022.

Sean Penn se alzó este domingo con su tercer Oscar gracias a Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson en la que interpreta a un militar dispuesto a todo por limpiar su hoja de vida.

Es la primera nominación y estatuilla como actor de reparto para Penn, de 65 años, quien ya se había alzado dos veces con el premio, como actor principal. En esta oportunidad competía en la categoría con su colega de cinta Benicio Del Toro, además del sueco Stellan Skarsgard por Valor sentimental, Delroy Lindo por Pecadores y Jacob Elordi por Frankenstein.

El actor había ganado sus primeras dos estatuillas en 2004 y 2009 por Río místico, el drama policial de Clint Eastwood, y Mi nombre es Harvey Milk, de Gus Van Sant donde interpretó al activista gay estadounidense, que luchó por los derechos de los homosexuales y se convirtió en el primer cargo electo abiertamente gay de California

Agencia AFP