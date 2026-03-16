Jessie Buckley, de perder un concurso de talentos en televisión a hacer historia en los premios Oscar 2026

La irlandesa Jessie Buckley subió otro piso en el estrellato al ganar este domingo el Oscar a mejor actriz por su interpretación de la esposa del escritor William Shakespeare, devastada por la muerte de su hijo, en Hamnet.

La artista de 36 años, originaria de un pequeño pueblo en el remoto suroeste de Irlanda, conquistó a los votantes de la Academia con su desgarradora versión de Agnes, madre del niño que da título a la aclamada película de la directora Chloé Zhao.

"Quiero dedicar esto al hermoso caos que es el corazón de una madre", dijo al recibir el galardón, y además de agradecer a sus colegas y a su familia elogió a la cineasta Zhao por la oportunidad de "conocer a esta mujer deslumbrante y una jornada para comprender el amor de una madre". "Gracias por reconocerme en este mundo", agregó muy emocionada.

Su intensidad expresiva en esta historia dolorosa, una adaptación de la novela de Maggie O'Farrell, cautivó también al público, de quien arrancó lágrimas.

En febrero, al convertirse en la primera mujer irlandesa en ganar un BAFTA británico como mejor actriz, elogió a O'Farrell. "Sacaste a la madre de las sombras y la colocaste junto al gigante que es Shakespeare", dijo Buckley. Este domingo también hizo historia al convertirse en la primera irlandesa en triunfar en la categoría.

Era la segunda nominación de Buckley en los Oscar. En 2022 compitió en la misma categoría con otro rol maternal en el tenso drama psicológico de la directora Maggie Gyllenhaal, La hija oscura, con quien ahora volvió a trabajar en ¡La novia!, que está en cartel.

Buckley no era madre cuando interpretó a Agnes, pero quedó embarazada una semana después de terminar Hamnet, contó al diario The New York Times. Dio a luz a su hija a finales de 2025.

La historia de Jessie Buckley, de la TV a ser estrella de cine

Hija de un poeta, Tim Buckley, y de una cantante de ópera y profesora de canto, Marina Cassidy, la actriz, que nació en 1989, fue animada desde muy joven a participar en producciones teatrales escolares. En su casa, "la música, la escritura y la expresión personal realmente se fomentaban y se respetaban", contó al Irish Times la artista, quien creció en Killarney, en el condado de Kerry, junto a sus cuatro hermanos.

Saltó a la fama como participante en 2008 de un programa de talentos de la BBC que buscaba protagonistas para la producción teatral Oliver, en Londres. Aunque perdió en la final, los jueces la animaron a seguir una formación dramática. Acabaría graduándose en la Academia Real de Arte Dramático de Londres en 2013.

Ese mismo año consiguió papeles en adaptaciones teatrales de Shakespeare en Londres.

Después llegaron oportunidades en televisión, entre ellas una dramatización de la BBC de Guerra y paz (2016) y la exitosa miniserie Chernobyl (2019) de la cadena HBO.

Jessie Buckley en "Hamnet".

Debutó en el cine en Beast (2017), un thriller psicológico ambientado en la isla de Jersey, en el Canal de la Mancha, y obtuvo una nominación al BAFTA por su papel principal en el film de 2018 Wild Rose: Sigue tu propia canción, sobre una aspirante a cantante de country y exconvicta de Glasgow.

Cantante consumada, también ganó un Laurence Olivier Award en 2022 a mejor actriz en un musical por su interpretación de Sally Bowles en Cabaret. Ese mismo año lanzó un álbum de folk con Bernard Butler, exguitarrista de la banda Suede.

Buckley vive en la campiña inglesa, en Norfolk, con su esposo, un trabajador del área de la salud mental con quien se casó en 2023.

La actriz ha hablado abiertamente sobre sus anteriores luchas con la ansiedad y los ataques de pánico, y ha dicho que la terapia la ayudó a aprender a sentir sus emociones en lugar de reprimirlas.

AFP