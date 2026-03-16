El homenaje a Robert Redford en los Oscar 2026: el video de la estremecedora actuación de Barbra Streisand

Barbra Streisand le rindió un emotivo homenaje a Robert Redford para coronar el extenso In Memoriam de la 98° edición de los premios Oscar y le dedicó "The Way We Were".

Streisand apareció tras el tradicional In Memoriam que la Academia de Hollywood dedica a los actores, cineastas y demás figuras de la industria cinematográfica fallecidos en los últimos 12 meses, y primero quiso agradecer a su amigo por sus años de amistad.

"Él era brillante (...) defendió la libertad de prensa, protegió el medio ambiente e impulsó las nuevas voces", dijo la cantante en un discurso en el que también celebró alguno de los logros de Redford —a quien se refirió como Bob—, como el de la creación del Instituto Sundance, para promover el cine independiente.

"La última nota que le mandé a él terminaba con un: Yo también te quiero", recordó la cantante, muy emocionada y al borde del llanto, y confesó que la firmó Babs, un apodo con el que nunca se sintió identificada y que el actor le decía con ternura.

Acto seguido, Streisand cantó, de forma entrecortada, un fragmento de la canción de "The Way We Were", tema principal de la película homónima que rodaron juntos en 1973, interpretación que recibió una fuerte ovación del público en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Barbra Streisand honors the late Robert Redford at the 2026 #Oscars pic.twitter.com/AXhfy06C8z — clubheartbreak (@clubheartbreak) March 16, 2026

La cantante y actriz protagonizó junto a Redford esta película mítica de la historia del cine, que ganó dos Oscar, a mejor banda sonora y a mejor canción, por el precioso tema interpretado por Streisand.

La última vez que la cantante actuó en la gala de los Oscar fue en 2013, cuando interpretó precisamente "The Way We Were" en otro In Memoriam, en aquella ocasión en homenaje al fallecido compositor Marvin Hamlisch, que se encargó de la banda sonora del film junto a Alan Bergman y Marilyn Bergman.

Robert Redford falleció el pasado 16 de setiembre a los 89 años.

EFE