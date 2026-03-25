Anuncian nueva película de la saga "El señor de los anillos": una famosa figura de la televisión hará el guion

El director neozelandés Peter Jackson anunció este miércoles el desarrollo de una nueva película de la saga El señor de los anillos (The Lord of the Rings) en la que el guion estará a cargo del presentador estadounidense Stephen Colbert y de uno de los hijos de este, Peter McGee.

La nueva película, El señor de los anillos: sombras del pasado, seguirá a otra que ya está en marcha, La caza de Gollum, que estará dirigida por Andy Serkis y prevista para 2027.

En un video difundido este miércoles en las redes por la productora Warner Bros., Colbert señaló que se ha basado en seis de los capítulos iniciales de la novela La comunidad del anillo, del británico J.R.R. Tolkien, que no formaron parte del primer film de la saga.

"Pensé: 'Espera, quizá eso podría ser una historia independiente que encaje dentro de la historia principal. ¿Podríamos hacer algo que fuera totalmente fiel a los libros y, al mismo tiempo, respetara por completo las películas que ya se han hecho?'", señala el presentador de The Late Show with Stephen Colbert, cuyo programa dejará de emitirse este próximo mayo.

La trama, adelantada por el medio especializado Variety, señala que 14 años después de la muerte de Frodo, Sam, Merry y Pippin se embarcan en un viaje para revivir los primeros pasos de su aventura. Mientras, la hija de Sam, Elanor, ha descubierto un secreto que había permanecido oculto durante mucho tiempo y está decidida a averiguar por qué la Guerra del Anillo estuvo a punto de perderse antes incluso de empezar.

Variety recuerda que no es la primera vez que Jackson y Colbert trabajarán juntos.

Stephen Colbert en su "late night show". Foto: Captura de CBS

Colbert tuvo un pequeño papel en El hobbit: La desolación de Smaug, y dirigió además a Jackson y a tres estrellas de esa saga —Ian McKellen, Viggo Mortensen y Elijah Wood— en el cortometraje Darrylgorn (2019), situado en la Tierra Media imaginada por Tolkien.

Las películas de El señor de los anillos le han valido a Jackson 17 premios Oscar. Once de ellos, incluido el de mejor película y mejor director, fueron por El señor de los anillos: El retorno del rey, de 2003.

Para celebrar los 25 años del estreno de la saga cinematográfica, las películas acaban de verse en cines en Uruguay.

EFE