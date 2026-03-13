Nostalgia de película: la apuesta a los reestrenos de filmes clásicos llena más salas en los cines uruguayos

Luego de 40 años, Marty McFly volvió a la pantalla grande en 2025 para un nuevo aniversario de Volver al futuro. También lo hizo Frodo a inicios de 2026, tras un cuarto de siglo del estreno original de El señor de los anillos. El reestreno de películas se ve en la industria del cine como una tendencia local e internacional, y cada vez más los cines uruguayos los reponen en sus carteleras. Apelar a la nostalgia sigue siendo negocio.

Antes de la pandemia, la cadena Movie dio los primeros pasos de una estrategia a la que todavía hoy le ve futuro. Por entonces, algunos clientes hacían referencia a sus ganas de ver clásicos y la empresa los complació, aunque la recepción no fue la esperada. En 2021, la lógica de la industria cambió: los distribuidores de películas no tenían estrenos todas las semanas. Con los cines limitados en sus aforos y una cartelera menos potente, «nos pusimos proactivos, salimos a buscar clásicos, películas icónicas que marcaron hitos y nos llevamos una sorpresa muy positiva: el público tenía avidez por ver este tipo de películas», afirmó Francisco Armas, director ejecutivo de Movie.

El exorcista, El resplandor, El silencio de los inocentes y Harry Potter fueron de los primeros reestrenos de la cadena. La última, una saga clásica que ese año cumplía dos décadas, alcanzó a vender 3.300 entradas en noviembre. Luego programaron Matrix, El señor de los anillos, Star Wars y Mi pobre angelito. Hasta el momento llevan más de 100 títulos reestrenados.

El señor de los anillos.

No obstante, el porcentaje de ventas de entradas es bajo frente a la totalidad de la taquilla: representa entre el 1,4% y el 2%. En 2022, Movie colocó 8.300 boletos en funciones de clásicos, en 2023 cayó a 6.000 y en 2024 bajó a 4.000, pero el año pasado se dio un fuerte crecimiento con 18.000 tickets sobre en un total de 1,3 millones.

Aunque a nivel porcentual sigue siendo bajo, no deja de ser importante, dice la empresa.

Esfuerzo local

Reestrenar películas empezó como un esfuerzo local. Los cines salían a buscar los títulos disponibles, creaban sus campañas de comunicación y los ciclos de exhibición. Para las cadenas, sigue siendo un desafío operativo incluir esos filmes en sus carteleras, ya que implica un esfuerzo de comunicación, tiempo, dinero y planificación, aunque significa acompañar el gusto de muchos espectadores.

Desde hace un tiempo, se sumaron los grandes distribuidores, que comenzaron a ver el éxito de estas funciones en el mundo. Si bien existen grandes empresas que compran los derechos de distribución para cine de algunos títulos, a partir del año pasado se observa que los distribuidores retienen más algunas películas, explicó Armas. De esta manera, el esfuerzo empresarial se transformó, y lo que antes había que salir a buscar, hoy los distribuidores lo ofrecen.

Daniel Vergara, gerente de marketing de Life Cinemas, coincidió: «Con tanta información que tenemos hoy, es un reto que la gente se entere qué es lo que se está pasando en el cine», y con el respaldo publicitario de grandes jugadores globales como Disney o Warner, el llamado a los espectadores es más potente.

El cine trabaja con un documento llamado «competitive», una planificación de todas las películas que llegarán en los próximos cinco años. Y hoy en día «hay más reestrenos que hace cinco años en el competitive. No es algo masivo, sigue siendo una estrategia que no trae a demasiados espectadores, pero es un mercado chico e interesante», comentó Vergara.

El año pasado, Life Cinemas reestrenó Volver al futuro.

Tendencia rentable

La vuelta de joyas del cine a las salas se perfila como una tendencia de mercado, señaló Andrés Quijije, gerente de marketing de Grupocine. Esta propensión creciente se explica por la demanda del público y porque como negocio es rentable, aseguró. «Cuando se realiza un reestreno se hace por una visión estratégica y se proyecta una venta, muchas veces asociada a una fecha específica», comentó. Días especiales como San Valentín, Navidad o aniversarios de estrenos mundiales reflejan esta tendencia cinéfila.

Según explicó, desde su empresa han observado que reestrenar películas —algo que hacen desde el año pasado— les permite llenar las salas con «un nuevo público». Generalmente quienes asisten a estas funciones son adultos o jóvenes que no tuvieron la oportunidad de ver la película original en pantalla grande, pero también familias, padres que llevan a sus hijos a ver clásicos.

Recientemente, Grupocine relanzó la trilogía de El señor de los anillos, al igual que Movie, y mostraron versiones extendidas de las películas con una duración de cuatro horas. La saga, que estuvo en cartelera durante un mes, tuvo una muy buena respuesta del público, destacó Quijije, quien contó que en algunos establecimientos agotaron las entradas y en otros la ocupación de las salas no bajó del 80%.

Por otro lado, resaltó que la preventa de entradas, una herramienta habitual hoy en los cines, les permite monitorear el movimiento de público y sus preferencias.

Clásicos favoritos La sociedad de los poetas muertos

Este es uno de los favoritos de Francisco Armas, junto con En busca del destino. «Disfruto mucho de ver clásicos con mis hijos, porque son películas que a uno lo marcaron», destacó.



Este es uno de los favoritos de Francisco Armas, junto con En busca del destino. «Disfruto mucho de ver clásicos con mis hijos, porque son películas que a uno lo marcaron», destacó. Volver al futuro

El clásico favorito de Daniel Vergara remite a la nostalgia y fue parte de los reestrenos que hizo Life Cinemas en 2025.



El clásico favorito de Daniel Vergara remite a la nostalgia y fue parte de los reestrenos que hizo Life Cinemas en 2025. El señor de los anillos

Esta es la joya del cine favorita de Andrés Quijije, quien recuerda haberla visto de niño junto a su familia. La versión extendida de la cinta de Peter Jackson se proyectó a inicios de este año.

Próximamente

Top Gun.

Aunque este año comenzó con varios reestrenos, los cines planean seguir trayendo nuevos títulos, afirmaron sus responsables.

Grupocine, por ejemplo, reestrenará Avengers. Por su parte, Movie adelantó que proyectará Thelma y Louise, Todos los hombres del presidente, El silencio de los inocentes, Misión imposible y Pelotón. Life Cinemas anunció el regreso a sus pantallas de varias de las películas de Harry Potter y Top Gun.