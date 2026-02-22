Sin suspenso, en tiempo récord y pagando cinco dólares por cubierto: la historia de los primeros premios Oscar

Mientras en Montevideo se levantaban el Palacio Rinaldi y el Palacio Díaz, y Uruguay enviaba su delegación a la Exposición Iberoamericana de Sevilla, en California un puñado de hombres y mujeres brindaba por algo que —todavía no sabían— iba a convertirse en mito. Era el 16 de mayo de 1929 y en el hotel Hollywood Roosevelt, más de 200 personas de la industria cinematográfica —270 según la lista oficial— pagaban cinco dólares por cubierto para asistir a la primera ceremonia de los premios Oscar.

El 15 de marzo será la 98° edición de los premios de la Academia, más conocidos como los Oscar.

En esa primera gala, el mayor interés parecía ser gastronómico. Las fuentes no se ponen del todo de acuerdo sobre el menú exacto, pero está claro que nadie se fue con el estómago vacío. El salón estaba decorado con sencillas linternas chinas, y cada mesa tenía velas y réplicas de caramelo de la estatuilla. Hubo langosta Eugenie, filete de lenguado au beurre y pollo. Después, baile con orquesta en vivo. Nada de alfombra roja ni de transmisiones radiales, fotógrafos acampando en la puerta o grandes estrellas de pie. Ni siquiera hubo suspenso: los ganadores se habían anunciado tres meses antes, en la contratapa de The Academy Bulletin.

La excusa formal de aquellos Oscar era celebrar el segundo aniversario de la recién creada Academy of Motion Picture Arts and Sciences. La verdadera razón tenía menos brillo: Louis B. Mayer, jefe de MGM, buscaba unir a los pesos pesados de la industria para presionar a los sindicatos. El plan no prosperó, pero sí la idea de entregar premios: nada otorga más prestigio que una estatuilla dorada a “los mejores entre los mejores”.

La entrega de los primeros Oscar propiamente dicha fue en tiempo récord: duró apenas cuatro minutos y veintidós segundos. El primer presidente de la Academia, Douglas Fairbanks, leían los nombres, los premiados se acercaban, recibían su estatuilla o diploma, y alguno daba un breve discurso antes de volver a su mesa. Nada más.

En total se entregaron premios en 12 categorías competitivas, y dos especiales. Los primeros Oscar a mejor actor y actriz fueron para Emil Jannings, por dos películas, y para Janet Gaynor por tres interpretaciones, una práctica impensable para las reglas actuales. Gaynor, con apenas 21 años y todavía viviendo con su madre, estaba más deslumbrada por la cantidad de celebridades que había a su alrededor que por el reconocimiento en sí. Años después admitiría que en ese momento el galardón no tenía ningún peso y que si hubiera sabido en lo que se convertiría, quizá se habría sentido abrumada.

Jannings no fue a la ceremonia ya que había regresado a Berlín (donde protagonizó El ángel azul, con Marlene Dietritch, y varias películas al servicio del régimen nazi), pero antes de partir posó junto al premio.

Todas las películas reconocidas en esa edición —cuyo período de elegibilidad fue del 1º de agosto de 1927 al 1º de agosto de 1928— eran mudas, y las grandes ganadoras fueron Seventh Heaven y Sunrise, con tres premios cada una. El productor Darryl F. Zanuck fue de los pocos que pronunció un discurso, al recibir un reconocimiento especial por El cantante de Jazz, que había abierto la puerta al cine sonoro.

Su estrella, Al Jolson, cerró la noche con una canción y una broma que quedó como la primera carcajada de los Oscar: “Por más que lo intento, no logro imaginar qué puede hacer Jack Warner con uno de estos premios. No puede decir que sí”.

El otro premio especial fue para Charles Chaplin por El circo, que a Uruguay recién llegó en 1957, por haber sido actor, guionista, director y productor de la película.

En cuanto al Oscar más importante, no hubo uno sino dos ganadores. Si bien en los anales de la historia quedó que Wings fue la ganadora del Oscar a Mejor Película (producción), también se entregó el premio a Mejor película (por calidad artística de producción, fue la única vez que se dio), que fue para Sunrise, dirigida por el alemán F.W. Murnau. Tanto Wings como Sunrise se encuentran disponibles en Youtube.

Wings, de casi dos horas y media de duración, se ambienta en la Primera Guerra Mundial y cuenta con un espectáculo aéreo imponente gracias a escenas de acción por los cielos. Sigue siendo una de las grandes películas bélicas del cine y por 85 años fue la única película muda en llevarse el Oscar. La historia cambió en 2012, cuando ganó El artista.

Cinco meses después de aquella cena elegante, el crack de la Bolsa de Nueva York cambiaría el humor del mundo. Pero esa noche nadie hablaba de catástrofes ni mercados. Nadie imaginaba que una reunión de poco más de 200 invitados —sin alfombra roja, sin prensa ni sobre sellado— se transformaría en un espectáculo global seguido por más de 100 millones de espectadores, capaz de impulsar carreras, arruinar otras y alborotar los nervios de estudios enteros.

Imagen de la película "Wings". Foto: Cortesía de AMPAS.

El diseño, el mito

Cedric Gibbons, durante años director artístico de la MGM, fue elegido para diseñar la estatuilla de los premios Oscar. Mientras los miembros de la Academia discutían si dar un certificado, un pergamino, una medalla o una placa a los ganadores, Gibbons garabateó en una servilleta un hombre en una pose dinámica y marcial, sosteniendo la espada de un cruzado y de pie sobre un rollo de película. Ese dibujo original se convirtió en el modelo del premio de la Academia.

“Se hizo en papel”, aclaró Gibbons en 1947, sobre los rumores de que había dibujado el boceto en un mantel. “Hice el dibujo durante una reunión de la junta directiva. Estábamos sentados alrededor de una mesa, es cierto, pero era una gran mesa pulida en la sala de reuniones y no había ningún mantel”.

El escultor George Stanley realizó la estatuilla por un honorario de 500 dólares. Estaba compuesta por un 92,5% de estaño y un 7,5% de cobre, rellena con bronce y bañada en oro. Costaba 100 dólares.

Nadie sabe con certeza de dónde surgió el nombre de los galardones, pero a menudo se le atribuye a Margaret Herrick, bibliotecaria y luego directora ejecutiva de la Academia. Según la anécdota, al ver la estatuilla comentó que se parecía a su tío Oscar, y eso fue suficiente.

Janet Gaynor en la película "Sunrise". Foto: Archivo.

Todos los ganadores de la primera edición de los premios Oscar

Mejor película (Producción): Wings

Mejor película (Calidad artística de producción): Sunrise

Mejor actor: Emil Jannings por The Way of All Flesh y The Last Command.

Mejor actriz: Janet Gaynor por Seventh Heaven, Street Angel y Sunrise.

Mejor Director (Drama): Frank Borzage (Seventh Heaven)

Mejor Director (Comedia): Lewis Milestone (Two Arabian Nights)

Mejor guion original: Ben Hecht (Underworld)

Mejor guion adaptado: Benjamin Glazer (Seventh Heaven)

Mejor guion (Títulos): Joseph Farnham (Laugh Clown, Laugh; Telling the World)

Mejor fotografía: Charles Rosher/Karl Struss (Sunrise)

Mejor ingeniería en efectos: Roy Pomeroy (Wings)

Dirección de arte: William Cameron Menzies (The Dove, The Tempest)

Premio especial: El cantante de Jazz y Charles Chaplin.

