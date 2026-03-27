Ryan Gosling sacude Hollywood: protagonizará la secuela de una de las películas más premiadas de los Oscar

Es uno de esos pocos actores que logran combinar títulos elogiados por la crítica que se convierten en fenómenos de la taquilla. En su trayectoria, en ese grupo se podría incluir a La La Land, Profesión peligro y Barbie. Ahora, después de sumarse al universo de Blade Runner y con una próxima película de la saga Star Wars por delante, Ryan Gosling anunció que será parte de una de las grandes ganadoras del Oscar de los últimos años.

Este jueves, la revista Variety informó que Gosling, tres veces nominado al Oscar, protagonizará la segunda parte de Todo en todas partes al mismo tiempo, que volverá a dirigir la dupla de Daniel Kwan y Daniel Scheinert.

De acuerdo con el medio, se espera que la producción comience en Los Ángeles este invierno, y hasta el momento no se tienen detalles de la trama.

La primera película seguía la historia de una mujer inmigrante chino-estadounidense, interpretada por Michelle Yeoh, que enfrentaba problemas económicos y familiares. Su vida daba un giro inesperado cuando descubría la existencia de múltiples universos y la posibilidad de acceder a distintas versiones de sí misma antes de la destrucción del universo.

Michelle Yeoh en la película "Todo en todas partes al mismo tiempo". Foto: Difusión

El film del dúo cinematográfico conocido como Los Daniels se convirtió en un fenómeno, obtuvo reconocimiento tanto de la crítica como el público y ganó siete premios Oscar, entre ellos los de mejor actriz, dirección, película y guion en la ceremonia de 2023.

Kwan, Scheinert y Jonathan Wang producirán la película, aún sin título, a través de su acuerdo general Playgrounds con Universal, y se prevé que se estrene el 19 de noviembre de 2027.

Ese mismo año Gosling estrenará Star Wars: Starfighter, del director Shawn Levy, un spin off (como The Mandalorian) ambientado en el universo de creado por George Lucas en 1977.

Recientemente el actor de Diarios de una pasión estrenó la película de ciencia ficción Proyecto Fin del Mundo, actualmente en la cartelera de cines y que también ha sido elogiada por la crítica y bendecida en la taquilla.

Con base en EFE