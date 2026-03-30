De los libros a la pantalla: Por qué la nueva serie de Jo Nesbo es la revancha que el "Nordic Noir" necesitaba

Elisabeth Vincentelli / The New York times

Respecto a los detectives ficticios, Harry Hole no está precisamente rompiendo el molde. Un policía problemático, a Harry no le molesta esquivar los procedimientos policiales y maltratar a los sospechosos. Es un hombre de pocas palabras y de gusto musical impecable, aunque su camiseta de los Pixies necesitaría un buen lavado.

Cuando su compañero es asesinado, vuelve a caer en la bebida y regresa a ahogar sus demonios. Una testigo en una investigación por asesinato le canta las cuarenta: “Eres un cliché gigante”, le dice en una nueva adaptación en formato de serie, Jo Nesbo’s Detective Hole, que se estrenó el jueves en Netflix. Esto ocurre después de intentar seducirlo, claro.

Nesbo, el autor noruego que ha escrito 13 novelas de Harry Hole desde 1997 y supervisa la serie de Netflix, tiene sentimientos encontrados respecto a esa evaluación.

“Harry se inspiró en algunas personas de mi vida que conozco muy bien y que no son clichés”, dijo en una entrevista por video. “También quise usar conscientemente los estereotipos de la novela negra de detectives, un poco como hizo Frank Miller en Sin City, donde tomó al detective y, en lugar de esquivar los clichés, fue a fondo y los hizo aún más grandes”.

Tobias Santelmann. Foto: Difusión.

Ese enfoque se extendió a la serie. Tobias Santelmann, de 45 años, que interpreta a Harry y se sumó a la llamada desde Oslo, se inclinó hacia adelante. “Nos encanta el género policial aquí en Escandinavia, y creo que somos bastante buenos en él”, dijo. “Pero con esta serie es como si fuéramos un paso más allá”.

“Hacemos que Oslo sea un poco más grande de lo que realmente es”, agregó. “Algunos edificios son un poco más altos. Hay una góndola que en realidad no existe. Es como Oslo más un 15%”.

Este embellecimiento de las convenciones del género -y la escritura trepidante de Nesbo- puede ayudar a explicar por qué sus libros han vendido más de 50 millones de ejemplares en todo el mundo. Dada esa popularidad, las adaptaciones a la pantalla eran probablemente inevitables. La primera, lamentablemente, fue un torpe pastiche en inglés, The Snowman (2017), que la crítica del New York Times Manohla Dargis describió como “un thriller lúgubre, sin emoción, sin una pizca de sentimiento real y casi sin sentido narrativo básico” (la película tiene apenas un 7% de críticas positivas en Rotten Tomatoes).

Quizás no sorprenda que esta vez Nesbo haya estado más involucrado, adaptando su propia novela La estrella del diablo para el guion de Netflix. A sugerencia de Øystein Karlsen, uno de los dos directores de la serie, también asumió funciones de showrunner, lo que ayudó a garantizar que Detective Hole se mantenga fiel a su visión. “Nadie conoce a Harry tanto como él -ha vivido con este personaje, esta persona, durante 30 años-”, dijo Santelmann. “Fue genial porque tiene una idea de cómo Harry se sienta en una silla, cómo mira a la gente y, si sonríe, cómo sonríe”.

La estrella del diablo, publicada en Estados Unidos en 2017, es el quinto libro de la serie de Harry Hole y uno de los más populares de Nesbo. Sigue una serie de asesinatos espeluznantes, aparentemente fetichistas, que Harry investiga en equipo con un policía corrupto y asesino llamado Tom Waaler, interpretado en la serie por Joel Kinnaman (The Killing, For All Mankind).

El libro es un implacable y brutal pasapáginas, lo que se tradujo en un gran policial en pantalla. Pero el núcleo emocional de la temporada es la relación entre Tom y Harry, que chocan constantemente. El siniestro Tom suele ser la voz de la tentación, seduciendo a Harry con una vida libre de reglas y convenciones molestas. El más recto pero vulnerable Harry, a su vez, intenta muchas veces exponer a su contraparte dominada por los impulsos, por razones profundamente personales.

Jo Nesbo. Foto: Alexander Widding.

Escribir novelas es, por supuesto, una tarea muy solitaria con mucho control creativo. Convertirla en una serie de Netflix, con toda la colaboración y las presiones presupuestarias que eso implica, presentó nuevos desafíos para Nesbo mientras intentaba mantener el control de la dirección de la historia. Pero también ofreció nuevas perspectivas y oportunidades; disfrutó colaborar con Santelmann para dar vida a la versión en pantalla de Harry, que en muchos sentidos empezó a adquirir vida propia.

“Cuando voy al set, he dejado a mi personaje en casa”, dijo Nesbo. “Para mí es genial ver a grandes actores hacer lo suyo. Es mágico ver que, está bien, este no era el tipo que yo buscaba, pero ahora estoy empezando a conocerlo”. Agregó: “Con lo que tengo que tener cuidado es de que, cuando escriba mi próxima novela de Harry Hole, no esté metiendo a Tobias ahí”.

Kinnaman, que nació en Estocolmo, estaba menos familiarizado con los libros que con las adaptaciones de Nesbo, en particular la película Headhunters (2012), y dijo que se entusiasmó con la posibilidad de interpretar al némesis de Harry, especialmente porque quería volver a trabajar en Escandinavia, tras pasar gran parte de las últimas dos décadas en su hogar adoptivo, Hollywood (se mantiene ocupado, con otros dos estrenos en Apple TV solo este mes: el thriller de ocho episodios Imperfect Women, que debutó la semana pasada, y la quinta temporada de la epopeya de ciencia ficción For All Mankind, estrenada el viernes).

“Lo que realmente me gusta de Jo es que no está atado al buen gusto escandinavo”, dijo Kinnaman, de 46 años, en una videollamada aparte desde Suecia. “Siento que se permite ser sangriento y explícito, y realmente ir lejos”.

Noomi Rapace en "La chica del dragón tatuado".jpg Foto: Difusión.

Junto con escritores como Henning Mankell y Stieg Larsson, Nesbo ha sido central en el auge del Nordic Noir en las últimas décadas. Adaptar estos thrillers oscuros y melancólicos se ha convertido en una especie de industria artesanal. La versión de 2011 de David Fincher de La chica del dragón tatuado recaudó casi 250 millones de dólares en todo el mundo. Series como The Bridge y The Killing han reunido seguidores devotos y encabezado listas de lo mejor del año. Si Detective Hole resulta exitosa, puede deberse a que disfruta de algunas de las convenciones del género policial establecidas por sus predecesoras, al tiempo que las revitaliza un poco.