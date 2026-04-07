¿Nuevo romance? Encontraron a Sabrina Rojas a los besos con un conocido exfutbolista en Punta del Este

Todo parece indicar que se habría formado una nueva pareja en el mundo del espectáculo. A mediados de marzo apareció una foto de Sabrina Rojas y José Chatruc disfrutando de una cena a la luz de las velas en un restaurante. Los rumores de romance no tardaron en resonar, pero él se limitó a remarcar que eran solo amigos. Sin embargo, el fin de semana trascendió un video en el que se los pudo ver besándose en una playa de Punta del Este y la definición de amistad empezó a tambalearse. En medio de las repercusiones, el exfutbolista rompió el silencio y se pronunció sobre la relación con Rojas.

De acuerdo con la información que dio días atrás Paula Varela en el programa Intrusos, el amor entre Rojas y Chatruc habría surgido entre las actividades organizadas dentro del grupo de amigos que tienen en común. “Es apresurado hablar de un romance, pero sí se gustan mucho. Se conocen hace tiempo, pero no me animaría a decir que es noviazgo. Quizás es un touch and go, porque ella está disponible”, remarcó. Sin embargo, los recientes acontecimientos parecerían indicar que hay algo más entre ellos.

La modelo y el exjugador de Racing aprovecharon el fin de semana largo para hacer una escapada a Punta del Este. “Chatruc se había ganado en un evento un pasaje para dos personas a ese destino. También me cuentan que él le habría dicho a la ex que se iba de viaje con un amigo…”, comentó Marcia Frisciotti, conocida como Pochi de la cuenta Gossipeame. Luego, la cuenta de Instagram @lomaspopucom publicó un video de ambos besándose sobre la arena.

Luego de que las imágenes se viralizaran, este martes Chatruc habló con el magazine Desayuno americano del canal América y, aunque evitó responder si estaba enamorado y qué fue lo que lo conquistó de Rojas, dijo que pasó un fin de semana “bárbaro”: “Estuvo todo bien, todo tranquilo”.

"¿Rojas está preparada para 90 minutos de partido?“, le preguntó un cronista y él no lo dudó: “Para más también”. Y cuando le insistieron por lo que más le gustaba de la modelo, respondió: “Todo”. También remarcó que, aunque la modelo no juega al pádel con él porque “está negada” y no quiere hacerlo, es una buena compañía y va a tomar mate.

“No hay nada que decir, somos amigos, no pasa nada. No hay nada, no es para tanto”, enfatizó, pero luego, divertido, comentó que podía ser que “estuviera robando” y que siempre se consideró un hombre “suertudo”.

Sabrina Rojas. Foto: Archivo. Foto: @rojassasi

El exfutbolista prefirió no ponerle título a su vínculo porque todavía se están conociendo, pero tienen buena onda y la pasan bien juntos. Además, aclaró que por el momento no hubo presentaciones familiares. Cabe recordar que ella es madre de Esperanza y Fausto, fruto de su relación con Luciano Castro, y él es padre de Benicio y Baltzar, a quienes tuvo con Guillermina García Satur, y de Silvestre, de su relación con Agustina Cilano.

Aunque no confirmó propiamente el noviazgo, una última frase que lanzó al final de la entrevista, dejó en claro que entre ellos hay una innegable química. “¿Rojo o Rojas?“, le preguntó un cronista. ”Rojas, siempre", respondió él sin vueltas y con una sonrisa.

La Nación/GDA