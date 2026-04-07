“Le dije que no a Tinelli”: la sorpresiva confesión de Eunice Castro y por qué negoció un buen contrato en el “Bailando”

Invitada a Alguien tiene que decirlo (Fipo TV), Eunice Castro repasó su carrera y, especialmente, su explosión mediática en Argentina durante su paso por el Bailando por un sueño. Aunque sus inicios estuvieron ligados al modelaje —al que llegó incentivada por su hermana y “por plata”, según admitió—, el gran salto llegó con el certamen de Marcelo Tinelli, en una época donde el programa hacía picos de 30 puntos de rating y no existían las redes sociales.

"Te dabas cuenta de la magnitud porque te subías a un taxi y te reconocía por la voz. Era tan masivo que te hace llegar mucho al público, como ahora hacen llegar las redes", comento la modelo, bailarina y comunicadora.

La convocatoria llegó de manera inesperada, tres años después de su escandalosa y mediática separación de Jorge Rama, que involucró a Susana Giménez, y la encontró en medio de un desfile de alta costura. Cuando le dijeron que la llamaban del Bailando creyó que era una broma de unos amigos, pero al día siguiente le confirmaron de Canal 12 que un productor de Ideas del Sur había pedido su contacto.

Confesó que negoció un buen contrato porque pensó que tendría un paso fugaz por el reality y terminó quedándose ocho meses: "Cobré pensando que iba a durar un mes. Acá me van a borrar rápido", se sinceró.

Eunice destacó el trato que recibió de parte de Tinelli, a quien definió como un "número uno": “Me trató de igual a igual. Yo iba como una mochila mediática, lo podían haber usado y me trataron como una artista de primer nivel”. También recordó uno de los momentos en los que se la vio enojada: cuando en un ritmo de striptease decidió no desnudarse completamente y fue cuestionada por dos de los jurados de entonces: Jorge Lafauci y Carmen Barbieri.

Pero el punto más fuerte llegó al hablar del recordado y polémico corte de polleras que el emblemático conductor hacía. “Yo le dije que no a Tinelli con la pollera”, aseguró. Recordó perfectamente la situación: él le miraba el volado al aire y se lo tocaba. “Yo decía: ‘¿qué hacés?’”, contó. Incluso relató que su madre estaba presente en el estudio y que Tinelli preguntó si lo permitía. “Mamá miraba como diciendo ‘no sé’”, recordó.

A diferencia de lo que se creía, sostuvo que sí era posible negarse: “Es el momento, la sensación, pero no era algo castigable. Era parte del show”. Y reflexionó sobre el cambio de época: “En ese momento lo naturalizábamos, no era malo para nosotros. Hoy lo mirás y decís ‘no me gusta’”.