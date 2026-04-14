Las fotos de Andy Vila y el mensaje a días de ser madre por segunda vez: "Intento bajar la ansiedad"

Es modelo, actriz y comunicadora con varios años de trayectoria, y está atravesando los últimos días de su segundo embarazo. Andy Vila, la uruguaya que comenzó en El show del mediodía, condujo Click y estuvo en la primera etapa del magazine Vamo arriba de Canal 4, ha mostrado su gestación a través de las redes sociales, donde también comparte los otros emprendimientos que ha desarrollado desde que se alejó de la televisión.

En Instagram, donde acumula más de 200 mil seguidores, Vila ha mostrado videos y fotos del embarazo de Mateo, su segundo hijo con su pareja, Emiliano Álvarez. En junio de 2022 nació su hija Emma, y en noviembre de 2025 anunció la llegada de Mateo.

Por este motivo, las últimas publicaciones de Vila, quien en enero cumplió 39 años, han estado relacionadas a su hijo. “El recuerdo que me faltaba antes de conocerte, Mateo”, publicó hace pocos días en Instagram junto a un carrete de fotos que realizaron en su casa, cubierta por flores y destacando la enorme panza del embarazo.

El domingo, Vila publicó fotos con su familia en un encuentro previo a la llegada de Mateo, con los padres del esperado bebé luciendo remeras alusivas al inminente nacimiento. Y este lunes, la modelo publicó una serie de fotografías "Improvisando en la pared de casa con esta panzota. Respiro hondo, intento bajar la ansiedad, el ritmo… y me entrego a este momento", escribió en la publicación que acumula miles de Me Gusta y comentarios de sus seguidores.

Andy Vila. Foto: Archivo. Foto: @andyyvila

Desde que se convirtió en mamá de Emma, Vila se mudó a Punta del Este. Desde allí se mantiene muy activa a través de las redes sociales, publicando recetas, remodelaciones que ha realizado y comentando su día a día. Y seguramente sea por esa red social por donde anuncie la llegada de este bebé que los seguidores han conocido desde la primera ecografía que publicó.