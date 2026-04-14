Valeria Ripoll habló del drama detrás de su cambio físico: cuatro cirugías y el accidente que la transformó

Invitada al ciclo Hacemos lo que podemos de Undertake Media, Valeria Ripoll se mostró fiel a su estilo: directa, sin filtro y dispuesta a opinar de todo. Durante la charla, repasó temas de actualidad uruguaya, su mirada crítica sobre la gestión de la Intendencia de Montevideo, su experiencia como candidata a vicepresidenta junto a Álvaro Delgado y su rol actual como panelista en Esta boca es mía (Canal 12).

Sobre su presente en el programa, destacó el vínculo con Victoria Rodríguez. “Es una genia, muy buena compañera y solidaria”, aseguró. Además, valoró el espacio como una plataforma clave para su carrera en política: “"l programa ayudó a que mucha gente me conociera y sobre todo lo que pienso en profundidad porque se debate de los temas más importantes".

También hubo lugar para opiniones sobre figuras como Sebastián Da Silva, Graciela Bianchi, Mario Bergara, el recordado Jorge Larrañaga, en una conversación que combinó actualidad, anécdotas y momentos distendidos.

Uno de los pasajes más comentados llegó sobre el final, cuando recordó el episodio del “bombón” junto a Delgado durante la campaña. Con humor, minimizó la polémica: “Era mi cumpleaños. Álvaro estaba con su esposa en el escenario, yo estaba con dos de mis hijos. Tuve tres festejos porque en cada acto me llevaron una fiesta. El clima era otro", dijo.

Incluso fue más allá y lanzó una crítica: "Con todos los ataques que me hacen en redes sociales, que quieras darle una trascendencia a esta boludez, me parecía increíble".

Sin embargo, el momento más revelador surgió al verse en imágenes de aquella etapa. Su reacción fue inmediata: “Qué gorda que estaba”, dijo sin rodeos. A partir de ahí, profundizó sobre su cambio físico reciente.

“Me sorprende verme. Uno no toma conciencia de cómo va subiendo de peso y no hace tanto tiempo”, reflexionó. Según contó, sus hábitos alimenticios desordenados, marcados por largas jornadas y cenas tardías, influyeron directamente en ese proceso.

Valeria Ripoll y Alvaro Delgado - Reunion de la Convencion Nacional del Partido Nacional por confirmacion y presentacion de la formula presidencial con Alvaro Delgado y Valeria Ripoll, en el Club Atenas de Montevideo, ND 20240810, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

En el último año, logró bajar más de 15 kilos, un cambio que —según explicó— estuvo motivado principalmente por cuestiones de salud. En 2022 sufrió un grave accidente de tránsito mientras circulaba por Ruta 9, a la altura del kilómetro 243, cuando el vehículo en el que viajaba despistó y volcó. Ripoll, que iba como acompañante, resultó politraumatizada y con fractura de fémur, lo que derivó en varias cirugías.

“Tuve cuatro operaciones, tengo chapa, tornillos, fierros en la pierna y el peso no ayudaba. La piel quedó muy resentida”, detalló sobre aquel dramático episodio.

Hoy, con otra perspectiva, reconoce el impacto de esa transformación: “Veo la diferencia y me sorprende, porque no pasó tanto tiempo”. Aunque admitió que aún le queda pendiente incorporar más ejercicio, aseguró que el cambio fue necesario y positivo.