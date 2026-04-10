Mercedes Vigil comparó a Valeria Ripoll con la vedette trans Zulma Lobato: "Es un poco..."

La escritora Mercedes Vigil protagonizó un particular momento en una entrevista en streaming al cuestionar la trayectoria y la "sinceridad" de la ex candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, Valeria Ripoll. Las declaraciones surgieron en el programa de streaming Hacemos lo que podemos (Undertake Media) conducido por Richard Galeano, durante una dinámica en la que la invitada debía opinar sobre distintas figuras políticas a medida que aparecían sus fotografías.

Al ver la imagen de Ripoll, Vigil expresó: "No la conozco. No es política. ¿Tiene algún cargo? No puedo juzgarla como política". Y enseguida profundizó en su escepticismo sobre el cambio de filas de la ex dirigente sindical: "No puedo opinar porque no le seguí la huella. De todas formas, yo no creo en conversos, así como no creí jamás que a cierta edad (José) Mujica se convierta de incendiario en bombero. Esas transformaciones las tomo con pinzas. Son para el discurso o para lograr una posición".

"No sé qué tan sincera es Ripoll en transformarse de golpe en 300 o 400 días de comunista al Partido Nacional", arremetió. Pero el momento más llamativo ocurrió cuando mencionó la defensa que, según Vigil, la dirigente hacía de su candidatura al mencionar el tiempo que llevaba siendo aceptada por el directorio blanco.

En ese punto fue que lanzó una comparación que sorprendió al conductor: "Creo recordar que cuando la criticaban por haber sido elegida como candidata a la vicepresidencia ella decía: 'No, hace 300 días que me aceptó el directorio'. Es un poco como aquella vedette argentina que era travesti, Zulma Lobato, que decía: 'Me tienen que respetar porque tengo seis meses de carrera'". El segmento terminó entre risas cuando Galeano remató: "No le seguiste la carrera a Ripoll, pero sí a Zulma Lobato".

Valeria Ripoll en "Esta Boca es Mía". Foto: Ignacio Sánchez

Zulma Lobato es un personaje mediático que alcanzó una fama explosiva a partir de sus apariciones en Crónica Tv en el año 2009. Popularizó el tema "Hasta Tinelli y el Maipo no paro" y protagonizó varias peleas al aire en programas de chimentos. En las últimas semanas volvió a ser noticia luego de que la influencer La Cuerpo visitara su casa y mostrara la precaria condición en la que vive, con con bolsas de basura acumuladas entre otros problemas de higiene.

Zulma Lobato.

Más allá de las críticas mediáticas, Mercedes Vigil se encuentra hoy liderando la Comisión Nacional Reforma Constitucional 2029. Este movimiento busca recolectar firmas para un plebiscito que propone cambios profundos en la carta magna. Entre sus puntos más polémicos se encuentra la intención de "restablecer la caducidad" para delitos cometidos antes de 1985. La iniciativa ha encontrado apoyos en dirigentes de Cabildo Abierto e integrantes del movimiento Un Solo Uruguay.