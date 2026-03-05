"Manipulador berreta": el enojo de Gerardo Sotelo por una actitud de su entrevistador

El diputado Gerardo Sotelo protagonizó un fuerte cruce mediático tras su participación en el programa Hacemos lo que podemos de Undertake Media. Lo que comenzó como una entrevista que repasó su carrera y varios temas de coyuntura, terminó con un durísimo descargo del dirigente en redes sociales, donde calificó al conductor Richard Galeano de "manipulador berreta".

Sotelo acusó al comunicador de intentar forzar un conflicto con sus excompañeras de Canal 10 Blanca Rodríguez y María Inés Obaldía a través de un titular engañoso. En su cuenta de X, publicó una captura de pantalla que mostraba que el programa promocionaba la entrevista bajo el título de su "crítica a Obaldía y a Blanca por su llegada al MPP", lo que a su entender no coincidía con el espíritu de sus expresiones en la nota.

Un manipulador berreta, Richard Galeano de @HLQP_ . Yo no hice ninguna "crítica a Blanca por su llegada al MPP". Quiso enfrentarme a Blanca @blancarodgon y @minesobaldia; como no le funcionaron las preguntas picantes, inventa. Poca ética. Periodística y personal. No volverá a… pic.twitter.com/KxgNIDQZ0L — Gerardo Sotelo (@Cybertario) March 5, 2026

"Como no le funcionaron las preguntas picantes, inventa", disparó el periodista sobre Galeano, señalando una falta de "ética periodística y personal". El mensaje cerró con una sentencia definitiva: "No volverá a ocurrir".

Galeano recogió el guante y contestó en la misma red social. "Gerardo, las críticas pueden ser buenas o malas. Dejo los videos sin editar para que la gente vea quien es 'berreta'", retrucó, y adjuntó los videos de ese momento de la entrevista.

En la nota, Sotelo había valorado positivamente el ingreso de Blanca Rodríguez a la política. Y al ser consultado por el desempeño de Obaldía como directora de cultura de la Intendencia de Montevideo, consideró que "sería injusto" responsabilizarla, pero reprobó enfáticamente la política de la comuna en ese área.

El diputado calificó como "populismo" que la Intendencia haya organizado espectáculos masivos en los que destinó "cientos de miles de dólares". "Así, las cuestiones periféricas se devoran un porcentaje de los recursos de la gente que luego se retacean en la recolección de residuos, en la iluminación, en la pavimentación", analizó.