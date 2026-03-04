Mesa política de coalición: Tabaré Viera, representante de Vamos Uruguay, no asistió a la segunda reunión

Los partidos de la coalición republicana se reunieron este martes en su segundo encuentro de coordinación política tras haberla estrenado en diciembre de 2025. Ahora, uno de los principales puntos a discutir es el discurso del presidente de la República, Yamandú Orsi, ante la Asamblea General el pasado lunes.

Esta mesa política cuenta con tres representantes del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Partido Independiente. Por los colorados, locales en esta reunión pues se realiza en la casa del partido, los integrantes son el secretario general Andrés Ojeda, el senador Robert Silva (Crece) y el senador Tabaré Viera (por Vamos Uruguay).

Sin embargo, Viera, uno de los dos senadores del sector junto a Pedro Bordaberry, no asistió a este segundo encuentro. Viera dijo a El País que no pudo ir por tener una reunión y luego la comisión parlamentaria, y señaló que en esta ocasión solo estarían Ojeda y Silva. “El partido está representado”, afirmó.

Desde Vamos Uruguay dijeron a El País que Viera planteó con antelación la duda de si “correspondía” o no asistir al encuentro, que además coincide con la sesión de Diputados de este martes, obstaculizando la asistencia de otro dirigente del sector.

Asimismo, según supo El País, en el sector de Bordaberry priorizan el tratamiento de otros temas, como la designación de integrantes de organismos de contralor, tópico que el sector ha seguido de cerca desde el comienzo de la legislatura.

La semana pasada, el senador frenteamplista Daniel Caggiani anunció que su partido convocaría a un “diálogo multipartidario” para definir los integrantes de los organismos como el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Corte Electoral y la Fiscalía de Corte: “Se necesita un acuerdo multipartidario porque tiene mayorías exigentes tanto en la Cámara de Senadores como en la propia Asamblea General”.

La primera reunión de la mesa política de los tres partidos de coalición fue el 18 de diciembre. Por el Partido Nacional la integran el presidente del directorio, Álvaro Delgado, el senador Javier García y el exsenador Luis Alberto Heber; por el Partido Independiente, su líder, Pablo Mieres, el diputado Gerardo Sotelo y Omar Rodríguez, presidente del partido.

Durante el gobierno de coalición liderado por Luis Lacalle Pou se manejó en varias oportunidades la posibilidad de instalar un ámbito de coordinación, lo que finalmente no sucedió. Desde 2020, colorados y cabildantes reclamaron la necesidad de generar ese espacio, pero se encontraron con la negativa del presidente blanco y del PI. En cambio, Lacalle Pou negoció mayoritariamente por separado con los partidos socios.