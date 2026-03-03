La Cámara de Senadores aprobó extensión de descuento del Imesi para combustibles en zonas fronterizas

La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad este martes la extensión de la zonas fronterizas con Brasil y Argentina donde se aplica el descuento al Imesi para combustibles en estaciones de servicio. La semana pasada, Diputados aprobó con votos de todos los partidos la propuesta del Poder Ejecutivo, que extiende el beneficio de descuento del 50% a las localidades que estén en un radio de 60 kilómetros —hasta ahora eran 20 kilómetros.

Sergio Botana, senador del Partido Nacional y exintendente de Cerro Largo, comunicó que su fuerza política apoyaría la propuesta, pero advirtió: “El que va a viajar a la frontera, a cargar combustible y de paso comprar otras cosas, lo va a hacer igual. El impacto sobre el comercio local de las zonas que se quieren beneficiar no se va a dar”.

La senadora frenteamplista Liliam Kechichian, en tanto, respondió que si bien “es una medida más de un conjunto, (...) no hay duda que es un avance”. Y reafirmó: “Se puede pensar que no es lo mejor del mundo, pero mejor que no tener nada...”.

Por su parte, su correligionario Nicolás Viera mencionó que su equipo asesor había confeccionado una lista de varias localidades que estarían comprendidas en el beneficio, con el objetivo de establecer concretamente dónde afectaría, sin embargo la lista estaba mal y esto abrió un enérgico debate con la oposición.

El senador blanco Sebastián Da Silva señaló que localidades como Dolores, Fraile Muerto, Guichón, Castillo, Vichadero y Santa Clara de Olimar, mencionadas por Viera, no están incluidas en el radio. “Ahí empezamos con políticos que no conocen la geografía del Uruguay. Yo le pediría a los senadores del gobierno cautela a la hora de nombrar localidades”, manifestó.

Por su parte, Botana planteó incluir un artículo en el proyecto del Poder Ejecutivo un aditivo que establezca cuáles localidades estarían amparadas en el beneficio. Bettiana Díaz, senadora del Frente Amplio, dijo que eso es “iniciativa privativa del Poder Ejecutivo” ya que el Senado no puede señalar dónde exonerar tributos.

Sobre este punto, el senador colorado Pedro Bordaberry, quien expresó que el proyecto es “una buena señal”, señaló: “Es cierto que el Poder Ejecutivo tiene la iniciativa privativa para establecer exoneraciones tributarias y que el Parlamento no las puede aumentar, pero esta ley está hablando de la alícuota de una exoneración ya otorgada por otra ley que el Poder Ejecutivo pide aumentar”.

Así, dijo que usar el radio geográfico no es la “mejor solución” y propuso no establecer qué localidades estarían afectadas, sino darle al gobierno la facultad de hacerlo sin necesidad de una ley.

El senador frenteamplista Óscar Andrade respondió que los partidos habían acordado en la coordinación previa que se votaría el proyecto tal como vino de Diputados, y en caso de modificaciones que este volviera a ser tratado en Comisión de Hacienda.

Botana retiró su aditivo presentado y Bordaberry presentó otro tras su aporte, para darle las facultades correspondientes al Poder Ejecutivo, y en cualquier caso que regresara a la comisión con un plazo de 60 días. El Frente Amplio decidió no acompañar el aditivo, por lo tanto, no fue aprobado.