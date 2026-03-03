El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, respondió a las críticas del Partido Nacional, que el domingo, con motivo del cumplimiento del primer año de gestión del presidente Yamandú Orsi, publicó un documento de 16 páginas con críticas al gobierno, horas antes de que el mandatario brindara un discurso ante la Asamblea General para hacer un balance y algunos anuncios.

El texto se titula "Construir sin destruir" y fue compartido en la red social X por el exmandatario Luis Lacalle Pou. En el documento se afirma que "una parte relevante de la energía política del Ejecutivo ha estado concentrada en revisar, revertir o desmontar decisiones adoptadas por la administración anterior antes que en consolidar una agenda propia orientada al futuro".

Sánchez, entrevistado en Desayunos Informales (Canal 12), dijo que "algunos magnifican demasiado esta idea de que hay cambios en la administración de Orsi con respecto a la administración de Lacalle Pou". "Por supuesto que los hay, porque la gente eligió un cambio", esgrimió.

"La oposición ha tomado esta muletilla de 'vienen por destruir todo'. Incluso sacaron un documento antes de escuchar al presidente de la República. La oposición dice 'construir sin destruir' pero ellos quieren construir sin escuchar", retrucó el referente del Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Frente Amplio, quien criticó que el documento fue divulgado "un día antes de escuchar al presidente" y por tanto "ya no importaba lo que dijera" el mandatario.

Además, aseguró que una postura similar respecto a los cambios de una administración a otra adoptó el gobierno de Lacalle Pou cuando tomó el mando en 2020, luego del segundo mandato de Tabaré Vázquez: "Antes de que llegara la administración de Lacalle Pou, estaba avanzado el proyecto de Casupá y lo dejó en stand by. El gobierno tomó otro camino". Por otro lado, "el acuerdo con el consorcio" para la planta potabilizadora en Arazatí "se firmó en enero de 2025, un mes antes de irse, ya habían perdido las elecciones cuando firmaron".

Puso como otro ejemplo que "la carta de crédito con Cardama la firmaron una semana antes" del cambio de mando en 2025.

Lacalle Pou y Orsi se saludan en la presentación de los aviones A-29 Super Tucano que la Fuerza Aérea Uruguaya sumó a su flotilla. Foto: Leonardo Mainé

La seguridad como uno de los problemas que más afecta la percepción de la gestión de gobierno

La aprobación de la gestión del gobierno es menor a la desaprobación, según revelaron recientes encuestas de Factum y Cifra divulgadas este lunes, con motivo de que se cumplió el primer año de gestión. Para Sánchez, los problemas en materia de seguridad pública son de los que más afectan la percepción de la ciudadanía.

"La seguridad es de los principales problemas que tiene la sociedad uruguaya, un problema que estamos sufriendo hace muchísimo tiempo, que no tiene soluciones mágicas y que hemos decidido encararlo con algunas continuidades y algunos cambios importantes", dijo, y a continuación aseguró que algunos de esos cambios "han dado resultados, aunque para la población sean escasos".

"Tenemos un problema de homicidios, violencia privada y robos, pero no menos cierto es que en 2025 hubo 14.000 menos denuncias, es decir, una disminución", expresó. También mencionó que disminuyó la cantidad de homicidios, de femicidios, de rapiñas y de hurtos en 2025 con respecto a 2024.

Con estas cifras, Sánchez afirmó que Uruguay no está "en un proceso de crecimiento de los delitos" sino por el contrario, excepto en el caso de los abigeatos. De todas formas aclaró: "Tenemos que mejorar".

Con respecto a las acciones vinculadas al combate al crimen organizado y el narcotráfico, el secretario de Presidencia aseguró que en 2025 se dio la incautación más grande de cocaína desde 2019, y afirmó que "hay que avanzar sobre su logística y sobre su dinero", y en esta línea hubo "incautaciones por más de US$ 200 millones en bienes inmuebles y muebles".

Cuestionó, en tanto, que el gobierno anterior dejó "1.854 vacantes" en la Policía, y que ya se completaron 1.200.

Por otro lado, está previsto el inicio del programa Más Barrio, que implica que "los espacios públicos se los apropien los gurises y las familias" y no los delincuentes. En abril iniciaría una intervención en Cerro Norte así como en otros cuatro puntos del país un tiempo después. En total, la idea del gobierno es intervenir 21 "zonas críticas".

Policias del Grupo de Intervención de la Guardia Republicana Foto: Leonardo Maine/Archivo El Pais

Explicó que en esas zonas se abrirán calles para que no haya zonas que funcionen como "refugios de delincuentes a los que no puede entrar la Policía". Para ello se van a demoler casas y se dispondrán realojos. También está prevista la construcción de "plazas y centros de convivencia ciudadana" y la colocación de alumbrado público, además de una intervención policial más abundante.

La idea en concreto es "mejorar la convivencia en los barrios más complejos" y "construir oportunidades para una cantidad de gurises que no pueden acceder a la educación y a la cultura y terminan accediendo a la esquina y al crimen organizado".

Sánchez indicó que este "gran problema que tenemos como sociedad" se resuelve "con políticos trabajando juntos, no peleándose", y en definitiva también se resuelve "con más Estado, no con menos".

"No es 'dale palo y ya está'; Uruguay es de los países con mayor tasa de encarcelamiento y el problema no se resuelve", puntualizó.

También en materia de seguridad Sánchez afirmó que hay políticas que se mantuvieron entre el gobierno de Lacalle Pou y el de Orsi, ya que "hay jefes de Policía que continúan de la gestión anterior".