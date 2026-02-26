Equipos Consultores presentó en las últimas horas un informe que abarca el conjunto de las encuestas realizadas durante 2025 y allí se revela que, pese al cambio de gobierno, los problemas identificados por la ciudadanía siguen siendo los mismos y en un porcentaje bastante similar.

"En momentos en que el gobierno de Yamandú Orsi cumple un año de gestión, los problemas que los uruguayos perciben en el país se han mantenido relativamente estables en los últimos años, con la inseguridad, el desempleo y la situación económica como principales protagonistas", indica el informe de la firma de Ignacio Zuasnábar.

En este promedio de encuestas presentado en Subrayado (Canal 10) y divulgado luego en la web de Equipos se indica que la inseguridad, si bien bajó su porcentaje de menciones respecto a 2024, sigue siendo el principal problema señalado por los uruguayos.

Es el problema más mencionado por el 33% de la ciudadanía, y el segundo por el 16%. Así conforma un total de 49% de menciones como uno de los principales problemas del país.

Por debajo aparece el desempleo, con 16% de primeras menciones y 14% de segundas, con un total de 30%. Después está la situación económica en general, con 9% y 10% respectivamente, un total de 19%. Más atrás, en porcentajes menores, están la educación, problemas sociales, droga, el gobierno, actitud de la gente, los políticos y la salud.

El informe señala que "cuando se compara la evolución temporal de las opiniones de los uruguayos en la última década, se aprecian continuidades significativas y algunos cambios". En concreto, "el país lleva ya más de 10 años con la inseguridad encabezando las preocupaciones de los uruguayos, con una excepción muy coyuntural durante la pandemia".

Banderas de Uruguay en las inmediaciones del Estadio Centenario. Gianni Schiaffarino/Archivo El Pais

Cómo fue la evolución de los principales problemas marcados por los uruguayos en los últimos años

Inseguridad, en el promedio de 2024, alcanzó un 60% de menciones y ahora está once puntos abajo, pero Equipos aclara que "las referencias a la seguridad como problema suelen incrementarse en los años electorales y disminuir el primer año de los gobiernos".

El desempleo no solo se mantiene estable en el segundo lugar sino exactamente con el mismo porcentaje, y algo similar ocurre con la situación económica en el tercer lugar.

"Las principales oscilaciones en las dimensiones económicas están asociadas al contexto de pandemia durante el gobierno de Luis Lacalle Pou cuando el coronavirus centraba buena parte de la preocupación nacional", dice Equipos.

Con respecto a los problemas que están ubicados más abajo en la lista, la firma de Zuasnábar menciona que hay dos que "han mostrado cierto crecimiento" en los últimos años: "En el último quinquenio las referencias a la droga y a problemas sociales, que solían ser respuestas marginales, han terminado consolidando niveles cercanos al 10% de las menciones".

Equipos explicó que estos datos surgieron de encuestas realizadas en febrero, abril, junio, agosto, octubre y noviembre.