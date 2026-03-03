Crece la desaprobación de la gestión de Orsi al cumplirse un año de gobierno, según encuesta de Cifra

La consultora Cifra presentó este lunes una encuesta de evaluación de la gestión del presidente de la República, Yamandú Orsi, a un año de haber asumido el gobierno el 1 de marzo de 2025.

Un 31% de los uruguayos aprueba la gestión de Orsi y 46% desaprueba, mientras que un 17% ni aprueba ni desaprueba. Además, hay 6% que no sabe o no contesta. Según explicó a Telemundo (Canal 12) Mariana Pomiés, directora de Cifra, sostuvo que "hay un mayor peso de la desaprobación" y "una aprobación que está por debajo de la cantidad de votos" que tuvo Orsi en las elecciones de 2024.

Según el partido político, en el Frente Amplio hay una aprobación de la gestión de un 52%, 23% de desaprobación y 19% ni aprueba ni desaprueba, mientras un 6% no sabe o no contesta. En el Partido Nacional un 9% aprueba, 72% desaprueba, 15% ni una cosa ni la otra y 4% no sabe o no contesta.

En el Partido Colorado la aprobación de la gestión de Orsi es de 21%, la desaprobación de 62%, 9% ni aprueba ni desaprueba y 8% no contesta. Por otro lado, entre personas que no dicen a qué partido votan hay un 15% de aprobación, 51% de desaprobación, 25% ni aprueba ni desaprueba y 9% no opina.

Evaluación por mes y popularidad

Cuando se analiza la evolución de la evaluación de la gestión por mes se observa "cierto cansancio", dijo Pomiés. Pasando de una aprobación de 37% en marzo de 2025 a 31% en febrero de 2026, y una desaprobación que aumenta de 15% en esa fecha a 46% en la actualidad.

"Creo que empieza a agotarse la paciencia a fines del año pasado", aseguró la directora de Cifra. Por otro lado, consideró que "sigue pesando quienes dicen que Orsi es un hombre afable, buena gente". Eso se refleja en la popularidad del mandatario, que es de 51%, mientras la antipatía es de 36% y 13% no sabe o no opina.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, emite su discurso ante la Asamblea General a un año de comenzar su gestión. Foto: Estefanía Leal / El País.

Ficha técnica

La encuesta se llevó a cabo entre el 18 y el 28 de febrero. La pregunta fue sobre la evaluación del primer año de gobierno de Yamandú Orsi.